印度擬釋出500萬桶戰略儲油　官員：僅是象徵姿態

▲印度跟進美國，釋出戰略儲油。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社新德里23日綜合外電報導

一名政府官員表示，印度計畫從戰略儲備釋出500萬桶石油，不過不太可能改變其原油進口計畫，印度早已開始出售戰略儲油，目前出售的量仍少於目標，因此釋油僅是「象徵姿態」。

美國總統拜登今天宣布，他已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格。一名高官則說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出。

白宮表示：「這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。」

印度是世界第三大石油進口國與消費國，超過84%石油需求仰賴進口，並有高達500萬公噸戰略儲油，約相當於3700萬桶。500萬桶相當於印度一日所需石油。

上述要求匿名的政府官員說，印度為了出租儲油空間，早已開始出售戰略儲油，以騰出空間，因此釋油僅是「象徵姿態」。

印度去年利用國際油價低廉大量購油，擴增戰略儲油，今年稍早重新檢討戰略儲油政策，計畫出售半數儲油，並將騰出的儲油空間租給印度和外國公司。

由於550桶石油儲存空間已租給阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company），印度必須出售1300萬桶石油才能騰出足夠空間。

另一名消息人士說，管理戰略儲油的印度戰略石油儲備有限公司（Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd）已出售約500萬桶戰略儲油。