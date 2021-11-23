快訊／混打免上平台預約！陳時中宣布：11／25開始可到合約院所打

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布，從11/25開始，民眾可以免上平台，直接到合約醫療院所或衛生所接種疫苗，新增接種AZ至少8週民眾可以選第二劑混打BNT或者莫德納疫苗。

▲開放地方安排混打。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，為利COVID-19疫苗有效運用並加速民眾完成接種，自「COVID-19公費疫苗預約平臺」第15期開打日(11月25日)起，開放各地方政府衛生局指定/安排合約醫療院所或衛生所，增加已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗接種間隔至少「8」週以上之民眾，第二劑接種BNT或莫德納(Moderna)疫苗。

請有混打意願之民眾，無論是已意願登記混打或尚未意願登記，均可至指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種，但各縣市實際實施時間及提供混打廠牌可能不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準。如已至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種之民眾，請屆時依平臺預約時間準時前往接種。

指揮中心指出，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種；另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。