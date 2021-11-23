帽T殺手南部開車北上新店4槍奪命　警疑是「專業代行者」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區花園新城22日發生槍擊案，45歲的何姓男子一早送小孩去上學，卻在家門口遭人行刑式4槍奪命。資深刑警分析，槍手的手法老練，背後應該有人協助策劃，可能是經過訓練的「代行者」，不排除會以偷渡的方式離境。

45歲的何男平時經營咖啡豆生意，22日上午8時許送孩子上學返家時，被身穿紅藍色帽T的嫌犯從背後近距離開4槍，導致頭部中1槍、脖子中2槍，瞬間應聲倒地，全程不到10秒。雖然何妻經鄰居通知立即報案，但等到警消人員到場時，人已經沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

▼▲何男幫妻子買的早餐散落一地。（圖／記者陳以昇攝）

新店警分局獲報後立即成立專案小組，由新北市警察局長及刑大大隊長坐鎮指揮。經調查發現，帽T男做案用的銀色小客車是權利車，從10月至今已經轉讓多手，追查起來相當困難，不過，警方已在22日晚間6時許於新店IKEA賣場的停車場內尋獲該車，研判槍手棄車之後應該是轉搭計程車逃往台北市，後續會傳喚計程車司機到案說明。

由於槍手懂得使用權利車、設斷點規避追查，手法相當老練，一名資深刑警向《自由時報》表示，槍手採行刑式手法行凶，沒有事先警告且都瞄準致命部位，顯然就是非要取受害者性命不可，有可能是訓練過的「代行者」，雖然警方目前查出槍手是從南部開車北上犯案，但行凶影片已被披露，「台灣應該留不住了」，接下來除了全力清查身分之外，還要嚴防槍手偷渡離境。

▼槍手手插口袋離開現場。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▼做案用的銀色小客車已經找到了。