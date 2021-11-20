混打免預約！到醫院診所掛號就能打　指揮中心曝上路時間點

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布第15輪疫苗規劃，提供BNT一二劑、莫德納一二劑，AZ第二劑以及AZ混打BNT莫德納，總計有6類409萬人符合資格，而當中僅有8.6萬人屬於AZ已登記混打。指揮中心發言人莊人祥今日說明，已經規劃從第15輪（11/25）之後，開放接種AZ滿8週民眾自行到醫療院所預約混打。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種，相關對象及期程。

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一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

二、預約分流時程：

(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。

(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

莊人祥說明，第15輪總計符合資格者共有409萬人，當中屬於莫德納、BNT第一劑73萬（複選莫德納BNT30萬、單選BNT13萬、單選莫德納30萬），BNT第二劑244萬，莫德納第二劑15萬，AZ接種滿8週需接種第二劑者77萬，其中有8.6萬人有意願登記混打。

然而先前開放混打意願登記僅11/18日限時6小時，後續是否會增開混打登記。莊人祥表示，15期有關AZ混打的部份，會用11/18的意願登記結算資料，不再重開。來不及登記者可登下一期，或自行前往各衛生局指定醫療院所預約接種混打的疫苗。