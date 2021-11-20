年底海撈一筆！金店面擺設「7大眉角」曝光　招貴人、聚財

▲2021年財位、招財神獸一次看，加上店鋪擺設方式年底撈大財。（示意圖／記者張一中攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

剩下一個多月就要邁入2022年，在2021年的最後，該如何持續讓財庫滿滿？塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分享2021年的財位、文昌位方向，以及店鋪該如何擺設，幫助大家在年底狂撈一筆！

艾菲爾提醒，2021年的財位在「正西方」，可以在家中或房間的流年財位擺放一對貔貅，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財，這是因為貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，藉此可以吸納四方財氣。

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另外艾菲爾也指出，2021年的文昌位在「正東方」，可以在家中或房間的流年文昌位擺放一個花瓶，裡面放入少許清水，最好是取自銀行的「發財水」，此外在花瓶旁邊放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮文昌星，便可為你招貴人、聚財氣。

而店鋪又該如何擺設？艾菲爾列出7大要點：

1.大門不宜太小

生意場所就要敞開大門、迎接貴客，若店門做得太小，就會顯得擁擠，讓客人不想走進來。建議可以用左右雙片內開式的大門，代表著左右逢源，財源廣進。

2.店裡燈光宜亮

燈火通明的店面會吸引人的目光，再加上陳列整齊的商品，讓客人一踏進店面就能對所賣商品一目瞭然，增加商品售出的可能性。

3.收銀台擺放招財寶物

可以在收銀台左邊擺放招財神獸，因為左邊為「進財」，右邊為「吐財」，或是直接將招財神獸飾品佩戴在身上，而招財神獸則包括貔貅、金蟾、金雞三種。

貔貅神獸能幫主人招取錢財、咬住錢財，只進不出，因此是最佳、最好的招財、守財神獸，要正面朝外擺放。

三腳金蟾神獸能招財富貴、招貴人、除穢化煞，還能消除紛爭及小人侵擾，要正面朝內擺放。

金雞必須背靠牆擺放，代表有靠山，雞頭朝外，幫你啄回金銀財寶，要正面朝外擺放。

4.計算機上貼硬幣

在店鋪中經常能看到老闆在計算機上黏貼一枚硬幣，背後包含兩種用意，一種是「招財」，取財源滾滾之意，希望能錢滾錢；另一種則是提醒自己要「錙銖必較」，因為賺錢不易，所以不管是收錢或找錢，計算上都不可馬虎。

5.店內要有流水動線

可以在店內設計一個「中島櫃」，讓客人進入店裡能有如流水般，轉彎、打轉的動線，因為財為水，金水相生、生生不息，藉此帶入源源不斷的財源。

6.招牌、裝潢用色須謹慎

一間店的招牌與店內裝潢用色，必須跟店主的八字五行呼應，最好選用能幫助提升各方面運勢的顏色，正所謂天助、人住，也要自助就是這個道理。

7.乾淨整潔

店舖門面一定要乾淨清新，若有更衣室、衛生間，也要打掃乾淨，因為廁所是污穢之氣的來源，沒有定時清潔打掃就會使店舖裡的氣場混濁，不僅影響財運，也會影響老闆、員工的健康運勢。