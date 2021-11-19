2童被出軌父扔下15樓亡　「策劃2種殺子法」只因小三不想要小孩

圖文／鏡週刊

去年11月，中國重慶發生一起2名孩童從15樓墜落的案件，孩子的父親在現場失聲痛哭，起初案件被認為是因孩子誤爬窗台，而導致墜樓的悲劇，但近日這起案件發生驚人大反轉，警方經過調查後，竟發現孩子是被他們的父親推下窗，只因為小三不想要孩子，目前警方已逮捕殺害自己親生骨肉的年輕的父親。

去年11月，重慶發生2名孩童從15樓墜樓案，最終2歲半的妹妹和1歲半的弟弟均搶救無效死亡，當時案件被認定是家長沒注意，而導致兩個兒童在窗台不幸墜樓的「意外」，孩子的父親當時還坐在地上撕心裂肺的大哭，甚至用頭撞牆，把臉都撞爛了，影片被網友分享，還讓無數網友垂淚。

不過，在不久前孩子的母親陳美霖自錄影片，淚崩坦露心聲「自己終於等到了開庭」。據悉，2019年4月，丈夫張波以感情不合為由，向妻子陳美霖提出離婚，同年8月開始追求葉姓小三，兩人有戀愛關係。2020年2月26日，陳美霖和丈夫張波協議離婚，孩子也都判給母親，但雙方約定2歲半的女兒由陳美霖撫養，小一些的兒子在6歲以前由張波的母親撫養。

事發當天陳美霖聽聞噩耗，趕到醫院時兩個孩子正在搶救，她看見前夫雙手抱頭等在門外，便衝上去質問，男方坐著不動只說「妳把我打死好了。」陳美霖表示，當時張波解釋，事發時他吃了感冒藥正在睡覺，直到聽到樓下有人喊，才注意到兩個孩子不見了。當晚，2歲半的女兒和1歲半的兒子均搶救無效死亡，但陳美霖心中的疑惑也越來越大，「兩個小孩怎麼可能一起掉下去？」

陳美霖說道，女兒雪雪身高不過90公分，1歲半的兒子身高更矮，兩人是很難爬上窗戶旁的臥榻上，過去也沒有任何類似的行為發生，且前夫家臥室的窗戶並不容易打開，即使成人都要費些力氣，更別說是兩個孩子。

隨後，前夫張波的說詞也自相矛盾，而一同趕往醫院的朋友曾告訴陳美霖，張波稱自己事發當時在客廳吃飯，兩個小孩在臥室玩。這也讓陳美霖開始調查孩子的死因，並發現許多疑點，包括「一個孩子墜樓可稱為意外，但為何兩個孩子會同時墜樓？」「那天是週一，為什麼前夫沒去上班？」「為什麼主要負責照顧孩子的奶奶，當時沒在家裡？」雖然陳美霖一直不相信孩子是自己掉下去的，但也不敢去想其他的可能性。

其實，陳美霖和母親一直都認為，張波是位不負責任的父親，女兒出生後一直住在外婆家，前夫偶爾才來看一次，且來探望時大多直奔臥室，也不會主動抱孩子；離婚後，照顧兒子的任務則丟給自己的母親，連尿布也不會換。另外，陳美霖的朋友指稱，醫生問張波兩個小孩的生日時，他也答不出來，再來問孩子是否生過病，他回沒有，最後還是這位朋友在一旁補充，男孩出生沒多久得過一次肺炎。

陳美霖的母親也透露，事發前幾個星期，張波突然提出想讓女兒雪雪去家裡玩，說要給孩子買衣服，讓陳母感到有些不對勁「從來對孩子不管不問，突然想起買衣服來，太陽從西邊出來。」而第二週，張波又讓陳美霖「把女兒帶過來耍。」

11月1日，陳美霖再次把雪雪送到張波家，由於晚上要和朋友聚餐，打算早點把女兒帶回家，但張波一直央求她把雪雪留下過夜，說「想讓姊姊和弟弟多玩會兒」，雖然張波從未有過這種要求，但陳美霖沒多想「他是不是良心發現，想女兒了？」不料，兩個孩子湊在一起，剛好給父親張波作案的機會，而事發一個月後，她也正式從警方那裡得到通知，孩子的死亡不是意外，他的前夫張波及葉姓女友涉嫌故意殺人已被正式逮捕。

根據檢察機關的起訴書證顯示，由於葉女多次向張波表示，自己的父母不可能接受他有小孩，且他有小孩，自己也不可能和他結婚，「她不想讓張波有和自己無血緣關係的孩子」，於是兩人計畫謀殺孩子，更開始策畫如何製造讓孩子意外死亡的假象，最後他們認為孩童墜樓案層出不窮，警方對這類案件都會對家屬表示同情，應該會逃過調查。

經依法審查查明，2020年10月，張波、葉女便商定以給雪雪買衣服為理由，將女兒接至家中伺機作案，10月25日，張波讓其母主動聯繫陳美霖，將雪雪接到自己家中，但因陳美霖一直在場，當日未能作案，直至11月1日，張波想出理由讓雪雪留宿在家中，次日下午3點趁張母外出之際，把在臥室玩耍的兩個孩子雙腿抱住，一起從窗戶扔出去。據重慶市第五中級人民法院傳票顯示，本案將在7月26日開庭審理，張波和葉姓女友江面臨法律嚴厲的審判。



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