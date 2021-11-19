F1史上首位大陸選手！周冠宇「超級富二代身分曝」父母花4億培養

▲周冠宇加盟愛快羅密歐車隊。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

周冠宇近日正式加盟愛快羅密歐車隊（Alfa Romeo），並將在2022賽季作為正賽車手參加一級方程式（Formula 1）錦標賽，成為大陸首位F1正式車手。這一切與其從小的興趣、父母背後的支持有著不可分割的關係。有業內人士透露，在周冠宇的成長道路上，父母至少投入了1億元人民幣（約新台幣4億元）。

日前，愛快羅密歐競速車隊宣佈，大陸新秀周冠宇將成為2022賽季車手，與隊友波塔斯(Valtteri Bottas)搭檔出擊，取代27歲的義大利籍車手焦維納齊(Antonio Giovinazzi)。

1999年出生於上海的周冠宇，自8歲起就開始了車手生涯，10歲時他贏得卡丁車全國錦標賽8個分站的全部冠軍，12歲開始「留洋」之路，並憑借在青少年卡丁車賽中優異的成績，成為了法拉利青訓車手。2019年，周冠宇升入F2，從年度第7、第6到本賽季目前的第2，周冠宇拿下了3站冠軍，為中國賽車創造了歷史。

▲周冠宇是一富二代。（圖／翻攝自微博）

如今，成為了大陸首位F1正式車手，周冠宇表示，「作為中國首位F1正式車手，我非常激動和自豪」、「這對於中國賽車是一項突破，我知道很多人對我寄予厚望，我將一如既往地把這作為動力，更加努力，讓自己變得更好，爭取獲得更多的成績。」

不過，除了周冠宇的天賦和技術打動車隊外，或許「帶資進組」也是周冠宇獲得車隊橄欖枝的重要原因之一。多家外媒均透露，伴隨著此番簽約，周冠宇將為愛快羅密歐車隊帶來3000萬歐元（約新台幣9.48億元）的贊助費。

▲父母為了培養周冠宇最少花了4億。（圖／翻攝自微博）

F1以「全世界最燒錢的運動」而著稱，很多賽車天才無緣F1往往不是因為技術不過關，而是因為背後缺乏巨額贊助和資金支持。

當然，周冠宇的成功與其父親的支持密不可分，為了支持兒子的賽車愛好， 早在2008年周冠宇剛剛8歲時，周父在山東濰坊斥資1200多萬（人民幣，下同）為周冠宇建造了一條卡丁車賽道，並命名為「冠宇汽車公園」。目前，周父用「冠宇」命名的公司有4家，分別是，冠宇汽車銷售服務有限公司、濰坊冠宇體育健身有限公司、濰坊冠宇汽車銷售有限公司、濰坊冠宇中意汽車服務有限公司，可見對周冠宇的殷殷期待。

周冠宇12歲那年，就被父母毅然送出國深造並參賽。14歲，周冠宇進入了曾培養出諸多天才車手的法拉利青訓學院，此後不斷參加各類比賽並取得優異成績，沒有辜負父母的期望和巨額投入。據悉，周父名下擁有20幾間公司，2019年還為他買下一間F2車隊UNI-Virtuosi車隊。