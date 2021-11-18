美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

▲中共解放軍。（圖／CFP）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）最新年度報告指出，解放軍現代化嚴重削弱台海威懾效力，中共已具備或即將取得初步犯台能力，美方應強化威懾可信度，同時加強台灣軍售能力。

USCC是於2000年10月成立的美國國會組織，目前成員共11人，由參眾兩院領袖任命，任務是監控、調查並向國會匯報美中經貿關係對國家安全的影響。USCC每年向國會提交年度報告，詳述當前美中情勢，並提出相關政策建議。

近幾個月台灣海峽情勢升高，USCC今天公布的2021年度報告以「台海威懾危險時期：中國軍力與對台開戰決策」為題，花一整個章節探討台海情勢。

這份長達539頁的報告指出，兩岸威懾力目前處於危險不確定時期，中國軍力提升從根本上改變戰略環境，削弱兩岸軍事威懾力。中共對台採取日益脅迫性的行動，「兩岸現狀幾乎每天都承受壓力」，提高軍事危機發生的可能性。

報告表示，過去近20年來，中共解放軍系統性規劃、訓練及打造犯台所須軍隊，現在已有能力對台發動海空封鎖、網攻與導彈攻擊。解放軍已具備或很快就能取得初步犯台能力，並同時嚇阻、延遲或擊退美國干預。

報告指出，解放軍目前有能力在初期透過海空運送至少2萬5000名士兵登台，加上中國發展出民船軍用的強大能力，搶灘成功後，解放軍便能運送額外部隊到台灣。

報告憂心說，有鑒於以上發展，越來越無法確定單靠美國傳統軍力，是否足以持續嚇阻中國對台發動攻擊。若中國領導人相信美國在軍事上沒能力、或政治上沒意願干預，抑或是把美國政策的模糊性，解讀成中國投機犯台美方不會果斷回應，威懾就可能失效。

報告表示，兩岸威懾力目前之所以還能維持住，是因為中國領導人不確定犯台是否會成功，以及可能面臨的風險與後果，讓他們深感關切。「若解放軍試圖入侵台灣或對抗美國干預，卻未成功，恐損及中共合法性。」

報告建議國會，應在短期採取緊急措施強化美國軍事威懾可靠性，並維繫美國履行「台灣關係法」下義務的能力，抵抗任何可能危及台灣安全的武力行動，包括在印太部署大量反艦巡弋飛彈（ASCM）、反艦彈道飛彈（ASBM）。

此外，報告雖讚許台灣在發展不對稱戰力上採取若干重要作為，在自造導彈上也獲得成功，但報告指出，台灣防禦投資幾十年來長期不足，熬過共軍封鎖所需關鍵資源存量低，面臨重大挑戰。

報告因此建議國會，應加強台灣向美國軍購能力，並加速銷售與交貨程序。