快訊／退役少校「闖左營軍區」疑偷作戰機密　檢方聲請羈押禁見

台積電到高雄設廠的效益在房市反應明顯，甚至外溢到左營、鼓山區，不過相較於住宅產品，店面未必可以吃到台積電的利多，房仲業者表示店面是否熱絡與區域商圈有直接關聯，熱門商圈沒有台積電店面一樣有人承租，有了台積電店面也未必吃香，加價求租可能「會很辛苦」。