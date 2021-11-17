快訊／退役少校「闖左營軍區」疑偷作戰機密　檢方聲請羈押禁見

▲役陳姓少校軍官12日晚間持偽造證件闖入軍營，逃逸4天後被警方在市區逮捕到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
記者趙蔡州、陳宏瑞／高雄報導
高雄一名退役陳姓少校軍官12日晚間持偽造證件，闖入高雄左營海軍軍區且疑似帶走機密文件，儘管離開時被衛哨發現異常，他卻趁隙逃逸成功，直到16日才被警方抓獲帶回。橋頭地檢署17日晚間複訊後，認為陳男涉非法刺探公務秘密罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
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▲役陳姓少校軍官12日晚間持偽造證件闖入軍營，逃逸4天後被警方在市區逮捕到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
記者趙蔡州、陳宏瑞／高雄報導
高雄一名退役陳姓少校軍官12日晚間持偽造證件，闖入高雄左營海軍軍區且疑似帶走機密文件，儘管離開時被衛哨發現異常，他卻趁隙逃逸成功，直到16日才被警方抓獲帶回。橋頭地檢署17日晚間複訊後，認為陳男涉非法刺探公務秘密罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
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