藝FUN券消費第1名還是圖書！李永得出席金鼎獎：文化產業最基本

▲「藝FUN券」消費第一名仍是圖書業。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

出版界最高榮譽！第45屆金鼎獎頒獎典禮今（17）日於臺北文創大樓舉行，文化部長李永得今出席致詞提到，金鼎獎是在所有文化獎項裡資格最深，也是文化產業裡的最基本，更透露今年「藝FUN券」在行政院長支持下，提高到18億預算發行，目前統計第1週消費比例，第1名還是圖書業，因此認為圖書業仍有希望，推廣閱讀也是文化部非常重要的核心工作。

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▲第45屆金鼎獎頒獎典禮，印刻文學總編輯初安民獲得「特別貢獻獎」。（圖／文化部提供）

第45屆金鼎獎共有1,300餘件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類組共21個獎項，經激烈初審、複審及決審後，計29件作品獲獎，51件獲優良出版品推薦。其中「特別貢獻獎」由致力為臺灣堅守一座文學莊園的印刻文學總編輯初安民先生獲得。

文化部長李永得提到，金鼎獎是在所有文化獎項裡資格最深，也是文化產業裡的最基本，而在行政院的支持下，也非常重視出版圖書業，包括去年推動圖書銷售免徵營業稅、公共出借權試辦計畫、藝FUN券等。

▲文化部長李永得提到，藝FUN券今年用券第一名還是圖書業，認為這產業是文化根本。（圖／文化部提供）



李永得透露，去年共發行13億的藝FUN券，圖書消費就佔百分之60以上居冠；而今年發行18億，是在院長蘇貞昌特別支持之下增加，目前統計第一週，消費第一名還是圖書，因此認為再加強圖書市場行銷，仍很有希望，文化部與所有出版業界、作者、編者，共同努力。

他也提到將出版拓展成IP，鼓勵將文本變成電影、戲劇、漫畫等多元創作；另外對於電子出版，李永得也說，雖然現在整個實體出版逐漸遭遇困難，但在轉型過程中，政府也特別有一些計畫來支持電子書出版，推廣閱讀是文化部非常重要、非常核心的工作。

而行政院長蘇貞昌也透露，李部長來要預算時有點緊張，更笑說「他要五毛我給一塊，還叫他要多一點」。他感謝獲得「特別貢獻獎」的初安民總編輯，長年在這領域耕耘，編輯了3千冊以上的書，自己也寫作、辦文學營、栽培新進，讓時代的故事、各界的各種創作得以出版。如今是第45屆金鼎獎，也是初安民老師到臺灣的第45年，此時頒發特別貢獻獎特別有意義。

▲行政院長蘇貞昌頒發「特別貢獻獎」給初安民總編輯。（圖／文化部提供）

蘇貞昌也說，自己做政治幾十年也沒有特別貢獻、也沒有終身成就，只是挨罵，有時候還要跟大家罵回去，幸好我有很多的書可以看，有很多（書）可以來抒發心情。他認為大家都應該從各方面來努力，像初安民這樣子在這個領域裡投入，帶領一代一代新人出來，這就是非常特別的終身成就，而政府也該從各方面，包括圖書營業稅減免，還有推動公共借閱權來激發閱讀，至於藝FUN券就是刺激大家購買。

初安民獲獎時也說，自己一路走來30多年，有的時候實在是很辛苦、很辛苦，但是我碰到或者遇到一些優秀的作品要我刊發或者出版的時候，我又覺得很幸福、很幸福，途中遇到很多貴人的賞識和提拔、信任，還有文學界長輩、同裁們的支持、鼓舞跟鞭策，以及長期合作的工作夥伴們，都容忍自己的壞脾氣，更謝謝評審委員的肯定，「你們肯定的是臺灣文學，因為這座獎就是臺灣文學。」