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空軍首支F-16V作戰隊18日成軍　我戰機軍力排全球前15名

▲▼110年國慶大會預演,F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍將現有共141架F-16A/B構改性能提升為F-16V（Block20），數量已達成軍標準，18日將在嘉義空軍基地舉辦首支F-16V作戰隊成軍典禮。對此，空軍司令部參謀長黃志偉中將17日表示，我國目前戰鬥機軍力在全世界大概排名在前15名內。

立法院外交及國防委員會17日併案審查行政院及朝野立委所提《志願士兵服役條例》第6條之1、第16條，以及《軍人保險條例》第16條之一、第25條條文修正草案，並邀請國防部副部長王信龍等人列席備詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，F-16V台灣是第一個使用國，而洛馬公司F-16V的開發經費，究竟台灣支付多少開發經費，以及研發分攤的比例，後續若有其他國家要購買F-16V，我國能否獲得權利金。

對此，黃志偉回覆，詳細數字要統計，我國是第一個參與國家，後續國家若有採購F-16V新機，台灣可以獲得權利金。

黃志偉也說，而若是升級成F-16V的話，則是要看裡頭所使用的品項，目前有一些品項還沒發展完成，要完成後才能確定，目前有四至五個與我國有關的品項，後續仍需做談判。

蔡適應認為，因為此案是國際合作研發案，也非機密事項，應讓國人知道，並追問未來可獲得權利金的品項。國防部戰規司長李世強中將表示，比如說AESA雷達，而權利金取得的比例仍看當時研發時出的比例。

蔡適應追問，目前空軍已經擁有300多架戰機，詢問在全世界空軍軍力排名第幾，黃志偉表示，以戰鬥機而言，大概前15名之內。蔡適應接著說，「我幫妳們算了一下，大概第7名、第8名」，黃志偉則回應，要看各國對戰鬥機機種的定義。

蔡適應也問，我國有如此多的戰鬥機，但還是有人員訓練跟空域的問題，監察院報告曾提及戰鬥機飛行員有訓練不足問題，詢問去年和今年的戰鬥機飛行員離退率，

黃偉志說明，空軍戰鬥機飛行員的人數是呈正成長，而空軍目前也有聘僱教官 跟後備戰士飛行員，現在有6位後備戰士飛行員，未來希望視需要可以增加。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

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