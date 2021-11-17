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小偷連續7個月「偷44萬刮刮樂」　兌獎金額讓網友驚呆了　

▲▼ 刮刮樂,彩券。（圖／路透）

▲小偷連續7個月狂偷彩券行。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸江蘇常州有一名方姓小偷專門偷彩券行的刮刮樂，從第一次行竊到被警方逮捕為止，總共偷竊了上百次，被偷的刮刮樂價值大約10萬多元人民幣（約44萬元新台幣），不過他兌獎後只中了7萬多元人民幣（約30萬元新台幣），引發網友熱議。

根據大陸《每日經濟新聞》報導，事件發生在江蘇省常州溧陽市，一名客人日前發現自己上午剛買的，寄放在店裡的整本刮刮樂，莫名其妙少了很多張，因此詢問店家原因。店家調閱監視器後才發現，刮刮樂是被一名彩券行方姓常客偷走，遂立刻報警處理。

監視器影片可以看見，方男胸前背著小包包，走進店裡後直奔放刮刮樂的角落，不停地翻看假裝是在挑選，接著趁店員兌獎沒有注意之際，把彩券放進包包內偷竊。店家無奈說，他們調出數個月間的畫面後，發現方男4月至10月期間，已經來他們店偷了上百次了。

▲▼男偷上百張刮刮樂總價44萬　全刮開中31萬。（圖／翻攝自微博）

▲方男假裝在挑選彩券。（圖／翻攝自微博）

當地警方收到通報後，很快就將方男逮捕到案，方男落網後坦承犯行，並供稱每次偷的刮刮樂有中獎，就會到別間彩券行兌獎。派出所施姓警員透露，在近3個月裡，嫌疑人幾乎除了周日不去偷，幾乎天天在彩票店一開門時，就會入店盜竊，偷竊的刮刮樂價值約10萬多元，但只刮中了7萬多元。

遭竊的刮刮樂店家表示，方男幾乎每天都會上門，每次也都會買20至30元不等的刮刮樂（約新台幣80至130元），平常也沒有可疑的舉動，所以根本就沒想到他會偷刮刮樂。

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