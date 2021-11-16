小王樂當「房事工具人」！人妻用完大讚：身心靈都不錯　人夫綠炸

▲人妻在外發生婚外情，與小王發生2次性行為，丈夫抓包氣炸對小王提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人妻因在夜市擺攤而與小王結識，雙方曾2度相約摩鐵發生性行為，小王還自嘲，「叔叔就是打砲的工具嗎？」而人妻則笑回，「身心靈都不錯的好工具」。2人姦情事後被人夫發現，當場綠炸，氣得一狀告上法院，而法官審理後則判小王須賠償20萬元。

人夫指控，小王阿宏(化名)明明知道其妻子小君(化名)的已婚身分卻仍與小君發生婚外情，還相約摩鐵發生性行為，短短10天內就發生了2次，且完事後還互相傳訊息調侃，讓他綠光罩頂，氣得直接跟2人攤牌，而小君也親手寫下悔過書，並且交出2人的對話紀錄，他也另外對阿宏提告求償。

對此，阿宏否認姦情，辯稱小君所寫的悔過書內容與事實不符，而人夫所指他與小君去開房間的時間，第一次他都在家中並未出門，第二次他整天都在高雄活動，並沒有到屏東跟小君開房間。至於對話紀錄的部分，只是小君跟他抱怨婚姻狀況，以及夫妻相處間的摩擦與嫌隙，但2人並沒有親密關係，因此請求法官駁回人夫之訴。

不過，阿宏說法全被小君打臉，開庭時小君出面證稱，2人是因為擺攤認識，交情很好，也發生過2次性行為，第一次還是她自己騎機車到摩鐵的。另外，她也提出對話紀錄，內容顯示，她曾傳訊息給阿宏，「我不缺懶覺（指男性生殖器）用」、「我這種死人個性怕沒工具人嗎」，而阿宏則回應，「叔叔就是打砲的工具嗎？」小君又笑回，「操! 身心靈都不錯的好工具（愛心符號）」等。

法官審理後認為，依照台灣的社會現況，女性相當重視自身貞潔名譽，已婚婦女若有不倫逾矩的情事被人發現，將會面臨婚姻破碎、親友責怪，以及社會輿論等，小君若未與阿宏發生性行為，實在沒有理由將自己陷於如此不堪的境地，因此認定2人姦情，最終判阿宏須賠償人夫20萬元。案經上訴，但仍遭到法官駁回。