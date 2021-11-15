續行時間20小時　彩虹-6無人機裝載300公斤偵察設備

▲彩虹-6無人機首度亮相2021年珠海航展。（圖／翻攝自央廣網，下同。）

軍武中心／綜合報導

彩虹系列無人機近年在國際軍武市場取得相當不錯的銷售成績，最新型的彩虹-6更在今年剛結束的珠海航展中，首度以實機方式進行靜態展示。據了解，彩虹-6適用於高空偵察打擊、海上反潛等任務，除了速度提升以外，整體設計將更進一步滿足未來多種作戰樣式需求。

官方公開資料介紹，彩虹-6是一款大型、高空高速、長航時、多用途無人機。這款無人機採用常規大展弦比氣動布局，具備飛行高度高、載荷能力強、續航時間長和航程遠等優點。同時，其機背上方安裝兩具噴氣式發動機，採用T型垂尾設計。

彩虹-6適用於高空偵察打擊、海上反潛及巡邏警戒、遠程預警探測、近距空中支援等作戰任務，同時可以在未來作戰環境下有效地實現有人/無人協同作戰，加速推動信息化、智能化作戰。該機採用模塊化設計，可實現發動機、機翼、有效載荷等原位換裝。

中國航天科技集團公司十一院彩虹系列無人機總師石文指出，彩虹-6相比彩虹-4和彩虹-5而言速度得到提高，巡航時速能達到600到800公里，載荷正常情況下可以裝載300公斤量級的偵察設備，未來還可以進行擴展，掛一些新型武器。他進一步強調，該機整體來說飛行性能比較好，正常巡航高度1萬米，未來隨著發動機技術的提高，預估可以達到1.5萬米左右。

作為一款大型高端無人機平台，彩虹-6的最大起飛重量達7.8噸，其載荷類型相當豐富，具備掛載光電、SAR雷達、預警雷達、電子偵察、空地導彈、空地炸彈、反輻射導彈、中小型巡飛彈等多種載荷的能力。同時依托低耗油率中小型推力渦扇發動機，續航時間達到20小時左右。

《環球時報》透露，彩虹-6通過模塊化設計方法，可以將雙發渦扇發動機換裝雙發渦槳發動機，便能快速成型一款大型高空長航時渦槳型無人機，同樣具有載荷重量大、留空時間長、飛行品質好和環境適應能力強等特點。