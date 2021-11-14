捷運站驚現恐怖白裙女　「詭異腰折姿勢」嚇壞乘客真相曝

記者張寧倢／編譯

馬來西亞首都吉隆坡12日出現一名「詭異長髮女」，民眾紛紛拿起手機錄影，影片中的女子穿著膚色背心與一件裙襬長度拖地的淺色布裙，行經捷運站內空地、電扶梯等處，她垂頭彎腰的異常姿勢，看起來幾乎快要貼地，加上行走速度極為緩慢，讓人看了不禁心生恐懼。

▲馬來西亞捷運站驚見「詭異長髮女」走路姿勢狀似女鬼。（圖／翻攝自TikTok／ellesman、alishaoqee、atisahira，下同）

根據馬來西亞《KOSMO!》報導，吉隆坡大眾捷運中央藝術坊站（Pasar Seni）驚見「詭異長髮女」，不少目擊民眾都拿出手機錄影並上傳到TikTok，根據網友影片顯示，這名女性留著一頭黑色長髮，穿著樸素的淺色衣裙，但裙襬長度長到拖地，加上她垂著頭、彎腰駝背，維持著一個快要貼地的奇怪姿勢緩慢行走，又看不清她的臉部五官，不由得令人想起日本恐怖小說《七夜怪談》中的「貞子」。

民眾看得心慌，吉隆坡快捷通（Rapid KL）也收到了網友傳訊詢問，工作人員經確認後發現，這名在捷運站做出怪異行為的女子其實是一名戲劇演員，她正在為當天站內一場公開演出而彩排，因此其他配合演員或道具尚未準備到位，希望民眾不要太過驚慌，這一切只是安排好的演出內容。

▲捷運系統人員表示，女子是一名演員，怪異行為是事先安排好的演出內容。

然而，其中兩部TikTok影片已經被快速瘋傳，點閱次數至今皆已突破150萬，許多網友紛紛留言，「如果她突然抬起頭狂奔，我發誓會馬上把手機砸向她，然後逃跑，光用想的就很恐怖」、「那是什麼？萬一孕婦或心臟病患者看到可能會有點危險」、「是腰痛嗎？」、「不需要這樣慶祝萬聖節」、「隱形眼鏡掉了嗎？」

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