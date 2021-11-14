「嗅到逼退氛圍出手」　她酸朱立倫慘勝：家暴大老算啥英雄好漢

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區立委補選如火如荼展開，卻傳出國民黨台中市黨部主委、地方紅派大老林敏霖2度向黨主席朱立倫請辭，理由是「補選是很重要的選戰，責任很大，希望黨中央找更適合的人選出任」。對此，媒體人黃光芹認為，朱立倫想用自己人，「只會躲在小房間『家暴』自己的黨內大老，算什麼英雄好漢！」

「如果是高育仁，朱立倫敢嗎？」黃光芹表示，林敏霖請辭2次，朱立倫不聞不問，明擺著早就想用自己人，不愧是大老，嗅到逼退氛圍，出手試一試，一試就靈，要不是為了江啟臣，否則很少看到、幾乎没有看到，70歲的派系大老，會委身出任地方黨部主委。

▲朱立倫的岳父高育仁。（圖／記者屠惠剛攝）



黃光芹指出，如果朱立倫要用自己人，大可知會一聲，何必用這種「冷暴力」逼退？媒體問起來，只會在鏡頭前偽善打哈哈，這算什麼？慘勝拿到一個黨主席虛名，就以為得以與民進黨分治天下，就大錯特錯了，在黨內，連個小四都搞不定的人，只會躲在小房間「家暴」自己的黨內大老，算什麼英雄好漢！

▲國民黨台中市黨部主委林敏霖。（資料照／記者鄧木卿攝）



陳柏惟罷免案通過後，林敏霖即向朱立倫請辭主委，第2次請辭是在朱立倫到台中市宣布徵召前立委顏寬恒參選台中第2選區立委補選。

林敏霖是地方紅派大老，在傳出請辭國民黨台中市黨部主委後，引發地方關注。林敏霖對此表示，因為台中第二區立委補選，對藍營是很重要的選戰，責任很大，希望黨中央找到更適合的人選擔任，他則會私下全力幫忙。

至於是否不滿朱立倫才請辭，林敏霖回應，自己都已70歲了，還求什麼，但看到這次顏寬恒未正式宣布參選就被抹黑，最後顏寬恒仍宣布參選，讓他對顏寬恒的勇氣感到佩服。