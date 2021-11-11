快訊／李應元胰臟癌病逝　享壽68歲

政治中心／台北報導

前駐泰代表李應元今（11）日晚間六點多因胰臟癌病逝，享壽68歲。民進黨立委莊瑞雄晚間透過臉書發文「永別了！黑名單的勇士」。

莊瑞雄晚間發文表示，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。自己有幸在應元兄參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中他堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄提到，在剛擔任立委的時候，他的辦公室就在我的隔壁，我們常常一起討論法案。「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是他常常跟我說的。

莊瑞雄感嘆，「我何其榮幸與他生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力。」他對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然他已離開，但他追求民主自由的勇氣會留下，我也會延續他的精神繼續走下去。

李應元在前總統陳水扁執政時期擔任勞委會主委、行政院秘書長、不分區立委。蔡英文執政後，再次邀請他出任環保署署長，並在去年5月展開第二任任期時，原任駐泰代表童振源返台接任僑委會委員長，李應元則接掌駐泰代表。

戒嚴時期被列為黑名單的李應元，1987年解嚴後偷渡回台，逃亡14個月後被逮捕，李應元還曾經自嘲，他逃亡時間比陳進興還久，被逮時「心情相當放鬆」。

李應元畢業於國立台灣大學公共衛生學系，並且考取同系研究所就讀，在研究所期間由於受到《台灣時報》邀請跑醫藥新聞，就積極參與黨外活動，之後受到美麗島事件發生影響，李應元遂投入反對運動。

李應元在1980年拿到研究所碩士學位後赴美求學，並且於1981年取得美國哈佛大學醫療管理碩士，在美國期間與洪哲勝、郭倍宏等人相識，共同在1982年成立北美洲台灣學生社，隨後在洪哲勝的介紹下，於1983年加入台灣獨立建國聯盟，共同擔任《台灣學生》雜誌發行人，之後由於出任全美台灣同鄉會總幹事，被國民黨政府列入「黑名單」而無法返國。

1988年李應元取得北卡羅來納大學醫療經濟學博士，並任教於美國南達科塔大學，次年雖然得到國立台灣大學的聘書，但因為被國民黨政府列入黑名單而無法返國任教，在1990年接下台灣獨立建國聯盟副主席一職。

爾後，李應元等台獨聯盟成員，便以「闖關」、「翻牆」等方式爭取返鄉權，1990年7月李應元偷渡回台灣，並在總統府等各大重地照相、投稿黨外雜誌，1991年9月被逮捕，因而成名，關押於土城看守所，後來經由《刑法》100條的修正，主張台獨者者不再成為判斷罪起訴的對象，直到1992年5月才出獄。

解嚴之後，李應元在2000年被奉派擔任駐美副代表，他也曾向那些代表處同仁說，「以前我自己來申請這個都不准、沒想到現在換我審查別人」。台灣解嚴30年，李應元認為經歷國會改選、總統直選及政黨輪替等之後，台灣民主基礎已經非常穩固，但在民主政治昇華仍有加強空間。

李應元小檔案

出生：1953年3月16日

學歷：美國北卡羅萊納大學醫療經濟學博士、美國哈佛大學醫務管理碩士、國立台灣大學公共衛生碩士、學士

經歷：駐泰國代表（2020-2021）、環保署署長（2016-2018）、第3-4屆及8-9屆立法委員（1996-2000、2012-2016）、民進黨秘書長（2008）、雲林縣副縣長（2006-2008）、勞動委員會主委（2005-2007）、第21及24任行政院秘書長（2002、2005）

▲前駐泰大使李應元。（資料照／記者林敬旻攝）



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