家裡「10樣物品擺錯」晚景淒涼！命理師警告：雨傘別放門口

▲命理專家提醒，雨傘不要放在門打開就會直接看到的地方。（示意圖／記者周姈姈攝）
記者李佳蓉／綜合報導
許多人認為趁著年輕好好打拚賺錢，辛苦大半輩子為的就是安享晚年，不用為了柴米油鹽醬醋茶勞心傷神，這樣的人生才算圓滿。但事與願違，有些人可能面臨「晚景淒涼」的窘境，命理專家小孟老師近日在粉專提醒，要留意家中的10大擺設，特定物品這樣放可能讓屋主陷入晚年生活孤寂、冷清的下場。
小孟老師警告「家裡這些東西放錯」恐晚景淒涼：
1.房間或客廳掛人物畫
民間相傳掛人物畫恐容易招陰，若已經掛了請盡量不要點香，以免招來「好兄弟」卡在畫裡。
2.房間內尖銳物品不要朝外擺
房間內或床頭櫃上方勿放尖銳物品，以免尖銳物劃傷磁場。
3.夫妻房內不要放假花
容易會有亂桃花。
4.客廳門打開不可見太多魚
因為魚會繞著魚缸游，整天游來游去不如在大海中自由，容易使生物憂鬱產生悶氣，導致家中磁場不順。
5.不要放太兇猛的動物玩偶
容易招來煞氣。
▲小孟老師說，兇猛的布偶可能招來煞氣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
6.陽台勿堆放太多雜物
在工作上雜事繁多，會養成勞碌命。
7.雨傘別放門口
不要放在門打開就看得到的地方，即使是大門口、門的45度角處都容易散財。
8.梳妝台鏡子不可對床
由於鏡子為陰，早上起床陽氣容易被吸走。
9.祖先牌位與神明不可面對瓦斯爐
容易導致家庭成員爭吵暴怒；若放在抽屜裡或電視上方（會吵到祖先）也不宜，牌位亂放易使家運不順。
10.家中屋內外種花或插花
不要種或插有刺的花，否則較容易犯小人。
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