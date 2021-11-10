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投入2千萬改造微笑山線　侯友宜曝觀光規劃：體驗新北山林之美

▲▼新北市長侯友宜出席中信特攻職業籃球隊新北市冠名暨開季記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／新北報導

國內疫情趨緩，但國外疫情仍嚴峻，許多民眾湧入山區、步道。新北市觀旅局投入2000萬元，改造「微笑山線」，預計明年6月完工。對於新北觀光業的復甦規劃，新北市長侯友宜今（10日）受訪時表示，觀光在疫情嚴峻的時刻，必須要透過數位3C以及網路行銷新北的觀光，讓大家體驗新北山林之美。

侯友宜表示，疫情紓緩以後，在疫後的觀光休閒產業，不斷去規劃雙百年線，藉著即將完工的三貂嶺、猴硐牡丹，結合礦業、鐵道、時空暗線，再加上淡蘭古道，規劃出一個雙百年線，讓大家愛上另外一個山林休閒的觀光好地方。

至於新北市的青春山海線，侯友宜指出，中角灣衝浪學院即將完成，加上有好的漁港的伴手禮的產業轉型，讓青春山海線充滿山林之美，以及有微笑山線的近郊，親子的遊樂山林，讓山林成為藉著大眾運輸、YouBike就可以到的地方。

侯友宜強調，新北市不管是近郊、山林之美、海線休閒觀光產業、淡蘭古道、礦業、鐵道時空之線的山線之美，讓疫情後的經濟能蓬勃再起以外，也可以帶動觀光休閒產業。

「微笑山線」是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區，呈一條微笑曲線的登山步道。新北市政府推出「微笑山線」，主張搭乘大眾交通工具就能抵達，響應兼具環保節能、減少碳足跡等優點，來趟「近鄰旅遊」。

新北市觀旅局長蔣志薇日前表示，已編列2000萬元整修三峽鳶山步道、鶯歌大榕樹、樹林大同山景觀平台、土城天上山展望平台等景點，預計明年6月完工。

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