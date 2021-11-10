15歲馴牛金童被暴踩頭部影片曝！　公牛「30秒殺紅眼」重踏奪命

#Puebla

Muere José Alberto Enríquez Báez, menor de 15 años conocido como el #NiñoDeOro, tras ser pisoteado por un toro durante jaripeo en #Atlixco pic.twitter.com/L7LrhFFtmU — Anonymous Denuncias (@anonymous_dsc) November 9, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥普埃布拉州（Puebla）日前舉辦馴牛表演，但這項讓人腎上腺素激增的活動在現場傳出意外，被譽為馴牛金童的15歲少年明星巴耶茲（Jose Alberto Enriquez Baez）在牛背上約20秒後，卻因為靴上的馬刺勾住馬鐙導致他其中一隻腳無法抽開，重摔在地上後被牛隻拖行重踏將近30秒，最終雖然脫身，仍因傷重不治。

▲巴耶茲慘死牛蹄下。（圖／翻攝自推特）

綜合墨西哥媒體報導，自小開始進行騎牛活動的巴耶茲，年紀輕輕已成為社區間都認識的明日之星，他在日前這場馴牛表演中，先是雙手騰空騎牛，表演長達20秒的牛背上平衡美技，卻在準備跳下時重心不穩，頭部先疑似撞上隆起的牛背，摔下後又因馬刺卡住，頭下腳下被盛怒的公牛拖行踩踏。

看到情況不對後眾人立刻湧上想要解救巴耶茲，但公牛的反抗更加強硬，不斷跳躍踹蹬想要攻擊人。此時巴耶茲摔進公牛腹部底下，感覺到異物的公牛更是瘋狂踐踏，導致他的頭部和腹部嚴重受傷，雖然在影片中脫身後仍短暫表現出意識狀態，送醫後還是被宣告不治。

消息傳出後立刻引起墨西哥網友討論，雖然馴牛活動在當地具有一定重要性，但不少人還是認為巴耶茲太過年輕，死在牛蹄下太過可惜。