解決爭端提仲裁 快速有效 中華仲裁院成立

▲中華仲裁院成立，司法院秘書長林輝煌、中華仲裁協會理事長李復甸、中華仲裁院院長范光群、法務部政次蔡碧仲共同揭牌。（圖／仲裁協會提供）

記者蘇位榮／台北報導

訴訟往往曠日廢時，解決爭端可以考量另一種快速有效的處理方式─仲裁。中華民國仲裁協會轄下的中華仲裁院，於11月8日正式揭牌對外運作。中華民國仲裁協會理事長李復甸、中華仲裁院院長范光群、司法院秘書長林輝煌、法務部政次蔡碧仲、法律事務司長鍾瑞蘭、及中華仲裁協會理監事、顧問、中華仲裁院副院長及委員等三十餘人在場參加揭牌儀式。

仲裁協會理事長李復甸表示，國際間完善的仲裁機構都有仲裁院的機制，仲裁院主要處理個案，包括仲裁人資格審查、仲裁人迴避及倫理事件等，以與理監事會脫離而獨立運作，這是仲裁院成立之緣由。仲裁協會努力多年，終於建置中華仲裁院，正式運作。

李復甸表示，為使國際間對仲裁協會有所認識，除邀請國內仲裁業界知名人士擔任委員外，亦聘請了五位外籍具有卓越聲譽仲裁人擔任委員，希望增加國際仲裁案件，並提昇國際地位。

中華仲裁院范光群院長指出，仲裁機構內設仲裁院，此為國內創舉，仲裁院設立的目的是為貫徹仲裁機構自治，促進仲裁程序的正當及效率，任務非常重大。他在今（110）年10月25日接受聘書後，深感任務重大，與其他委員一起努力以赴，不負所託，使國內首創的仲裁院發揮應有的機能，促進仲裁程序的正當與效率，成為成功典範。

司法院林輝煌秘書長表示，仲裁協會引進國際案件管理機制，成立仲裁院誠屬仲裁服務的先驅，設立仲裁院，可使組織精簡，事權統一，達到提供仲裁案件更專業、公正及有效率的仲裁服務。

仲裁協會這次邀請司法院前秘書長范光群擔任仲裁院院長，范光群具有豐富行政經驗，尤其在仲裁實務及民事程序法等相關領域更是權威，將會提高仲裁判斷的品質及公信力，使我國仲裁制度發展更臻健全。

范光群指出，仲裁為訴訟外紛爭解決機制的一環，司法院近年來致力推廣多元訴訟外紛爭解決機制，使民眾糾紛能獲得迅速妥適解決，促進審判效能，期盼中華仲裁協會和中華仲裁院共同努力完善仲裁制度，提供優質的仲裁服務，達成協助司法院節省司法資源，創造法院及兩造當事人三嬴的局面。

法務部政務次長蔡碧仲表示，之前曾擔任仲裁人及仲裁代理人，來到仲裁協會就像回娘家，現在仲裁機制更加精進。仲裁院設置後，歷來對仲裁程序有所懷疑的，如仲裁人迴避等事件，設有獨立機制，可獲得圓滿結果，希望台灣可以引進更多選擇本會來處理爭議的仲裁案，亦可幫司法院疏減訟源。



仲裁協會為精進案件管理，提供當事人公正、專業及有效率的仲裁服務，並協助仲裁庭順利作成能夠執行的仲裁判斷，於今年10月13日經第17屆第9次理事會通過設立「中華民國仲裁協會仲裁院」（簡稱中華仲裁院），並於同年10月25日正式成立運作。