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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵索書！李永然教你一次了解《商業事件審理法》

▲▼顧問，經理人，諮詢，商業。（圖／視覺中國）

▲2020年正式施行的《商業事件審理法》，規定商業事件由商業法院的商業法庭專屬管轄，採二級二審。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

商業發展不僅帶動經濟發展，也對民眾生活產生莫大影響。因此，當發生重大商業紛爭時，不僅影響公司股東或債權人之權益，亦可能波及投資大眾市場，如未即時處理，甚或影響整體經商環境，降低我國經濟競爭力。但商業糾葛牽涉諸多法規，以及多樣的專業知識，要釐清法律問題、迅速解決爭議並不容易。

為迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭，健全公司治理，提升經商環境，以促進經濟發展，司法院於2018年間聘請《民事訴訟法》與《商事法》學者、律師、法官及行政機關代表，組成商業事件審理法研究制定委員會進行研議，並參酌各界意見，擬具《商業事件審理法》。經立法院三讀通過後，2020年1月15日總統令制定公布全文81條，司法院發布定自2021年7月1日施行。

《商業事件審理法》規定商業事件由商業法院的商業法庭專屬管轄，商業事件分為「商業訴訟事件」及「商業非訴事件」，因商業事件具有專業性及技術性，且為能迅速、妥速處理，所以《商業事件審理法》第6條採行「強制律師代理」制度，原則上，當事人或關係人應委任「律師」為「程序代理人」；但例外情形除外，如當事人、關係人或其代理人具有「律師資格」者，應由「程序代理人」為程序行為。

再者，商業事件為求能迅速、妥適及專業處理，設立特別的訴訟外紛爭解決機制，採用調解前置主義，且設有商業調解委員。亦即商業訴訟事件於起訴前，應經商業法院行調解程序；但提起反訴或送達於他造的通知應為公示送達，則不在此限。

商業事件既盼能迅速、專業、妥迅處理，因而在訴訟程序也有一些有別於一般民事訴訟的規定，例如：商業法院的法官於必要時，可以命商業調查官協助執行特定事務，並製作報告書；法院應與訴訟兩造商定審理計畫，且法院可依前開計畫，就特定事項訂定提出攻擊、防禦的期間；設有可以向他造當事人查詢的制度；當事人可以經法院許可，聲明專家證人提供專業意見；訂有秘密保持命令的規定；法院可以適時探詢當事人和解、移付調解或提供仲裁解決紛爭的可能；商業事件的裁判採用二級二審。

為讓民眾了解《商業事件審理法》，永然聯合法律事務所所長李永然律師特別企劃《商業事件爭議解決法律實用手冊》，由永然聯合法律事務所桃園所許啟龍主任律師主編，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律師共同執筆，包括李永然律師、許啟龍律師、黃介南律師、盧孟蔚律師、陳宜鴻律師、吳任偉律師、許淑玲律師、林貴卿律師、朱萱諭律師、王仁炫律師、張雅蘋律師均提出相關文章，供讀者參考。

《商業事件爭議解決法律實用手冊》由永然法律基金會捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站

▼想索取《商業事件爭議解決法律實用手冊》，請來函附上11元中型回郵信封。（圖／永然法律基金會提供）

▲▼商業事件爭議解決法律實用手冊。（圖／永然法律基金會提供）

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