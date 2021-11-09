成大爆大二醫學生代刀手術！校方搬「習醫之道」澄清：不是事實

記者林悅／台南報導

成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合，而事件曝光後，疑似當事人出面怒嗆爆料者，「沒本事就閉嘴」，誇張行徑引發各界議論。對此，成大校方稍早出面回應，稱該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。

▲成大爆出大二生代刀手術，校方緊急出面澄清。（圖／記者林悅攝）

校方表示，成大醫學系教學是在學生的學習過程中，透過「習醫之道」課程由臨床老師安排，觀摩並熟習臨床醫療作業，而當事學生也是在這樣的規範下學習。

而據指導主治醫師表示，該生在課程安排下於臨床觀摩學習已一年，整個暑假也幾乎都在醫院外科實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師的指導下，學習刷手、無菌概念及如何當做稱職的助手。

▲校方強調，該生是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。。（圖／記者林悅攝）

校方提到，該生也會在部分手術過程中擔任第三助手以就近觀摩學習，手術過程及行為均由主治醫師主導並執行，「報載學生『代刀手術』不是事實」，且術後的傷口縫合也是在主治醫師現場指導下進行。

校方強調，醫師的養成是師徒制，也跟醫學教育的精神相符合，病人來教學醫院接受的是一個醫療團隊的治療，這個團隊包括醫護人員與醫學生在內，這個團隊成員的所有治療過程均是在主治醫師的監督與指導下讓病患獲得完整的治療。

此外，該男大生黑歷史也遭起底，過去曾涉嫌在廁所偷拍學姊。對於此部分校方則表示，目前已完成性平調查，初步查證屬實，性平調查小組已完成調查與懲處建議，會提12月份性平調查委員會審查與討論，屆時會依決議執行。