恆春民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱　台日共創老調新聲

▲恆春民謠民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱。（圖／屏東縣政府文化處提供 ，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春民謠繼今年夏天受邀英國「愛丁堡藝穗節」線上演出後， 11月13日將參與日本東京「Taiwan NOW」，與日本的知名邦樂音樂人渥美幸裕等人共同演出，透過跨國合作，展現台灣屏東的軟實力。

▲渥美幸裕（右）。

「Taiwan NOW 」是一個台日藝術家聯手打造的交流盛會，屏東恆春民謠傳藝師林秋月、黃淑瑛、吳登榮和洪桂香，將線上演唱恆春四景、楓港小調、牛母伴和四季春等曲調。

縣長潘孟安表示，恆春民謠繼2018年獲邀至美國芝加哥、2019年在日本山形市花笠祭演出，2021年8月14、21日於英國愛丁堡藝穗節線上演出，可見恆春民謠的獨特性與在地性足以代表台灣走上世界舞台。

縣府多年來致力於恆春民謠的推廣與發展，辦理「半島歌謠祭」以來，秉持「文化扎根」、「駐點創作」、「跨界創新」、「世界音樂」的四大基調，期許成為一年一度在地音樂與國際共創的舞台。

「半島歌謠祭」的「老調新聲」邀請眾多國內外優質世界音樂人前來恆春半島與在地共創獨特的半島新民謠，2019年邀請來自日本的音樂創作者渥美幸裕於恆春半島駐村一個月，與多位恆春民謠傳藝師互動交流，共創恆春民謠，在當年度的半島歌謠祭演出大受好評。

渥美幸裕說，「老調新聲」的概念是將傳統的民謠曲調加入新元素，賦予不同的演出形式，讓大家可以重新認識豐富多元的音樂文化；他自己長年在日本和各國演出，為了將傳統音樂的魅力讓更多人聽見，在與恆春民謠共創的過程中，被恆春民謠感動，因此13日日本當地下午2時的音樂會，特地邀請恆春民謠共同表演。

這次演出的「邦樂2.0和台灣民謠」節目，恆春民謠傳藝師以影像錄製的方式，由渥美幸裕主演，還有小山豊、川村葵山、柿木原幸、朝崎郁恵和前山真吾等多位樂手，分別以吉他、三味線和古箏等樂器共同演出，讓日本也能感受到恆春半島風土及民謠的獨特魅力。相關演出資訊可上https://cvjtaiwannow.wixsite.com/taiwanconcert）。