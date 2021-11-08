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五倍券庇護工場消費回饋50％　阿春部長籲民眾攜手做公益

▲許銘春部長呼籲民眾多支持庇護工場產品，勞動部配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50％優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲許銘春部長（右3）呼籲民眾多支持庇護工場產品，勞動部配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50％優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關心受疫情影響的庇護工場，勞動部長許銘春特地到台南市心智障礙關顧協會成立的展翼烘焙庇護工場，為庇護夥伴加油打氣，她說勞動部現推出加碼活動，只要拿振興五倍券至庇護工場消費，就會依消費金額加碼50％，呼籲民眾踴躍「消費做公益」，用五倍券下架庇護工場產品。

▲許銘春部長呼籲民眾多支持庇護工場產品，勞動部配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50％優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許銘春部長在台南市心智障礙關顧協會理事長徐献志、勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香陪同下，參觀庇護工場，受到庇護夥伴的熱烈歡迎，她不但仔細聆聽產品介紹，還大讚庇護夥伴的手藝精湛，更與他們一起DIY薑餅屋，互動親切，許銘春也在體驗後直說有趣，「相信大人小孩都可以玩的不亦樂乎」。

許銘春部長說，庇護工場產出的產品或服務背後都相當不容易，希望大家能多多支持，因應疫情衝擊，勞動部亦提供庇護工場租金、人事費、行銷宣導等營運費用補助，每家庇護工場最高補助24萬元，另也配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場、多元培力單位及申請勞動部創業貸款的事業單位店家消費，就可享加碼50％優惠額度。

▲許銘春部長呼籲民眾多支持庇護工場產品，勞動部配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50％優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許銘春舉例，民眾使用五倍券消費5000元，店家現場將加碼2500元，民眾一共可選購7500元商品，在振興消費時還可做公益，這項加碼活動至2022年4月30日截止，目前全台共有千餘家單位參與加碼計畫，民眾可把握機會，合作店家清單與店家地圖可上網https://se.wda.gov.tw/Coupon查詢。

▲許銘春部長呼籲民眾多支持庇護工場產品，勞動部配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50％優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展翼烘焙庇護工場場長蔡艷芳表示，庇護工場以生產手工餅乾、麵包、小西點為主，為協助庇護夥伴培養工作技能，現庇護工場有14名心智障礙青年，主要負責產品製作、包裝、出貨等工作，感謝阿春部長來訪鼓勵與勞動部經費挹注協助行銷，現庇護工場也推出手工餅乾禮盒，歡迎民眾支持購買，用行動鼓勵這群特殊的孩子。

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五倍券庇護工場回饋阿春部長公益

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