跨領域經濟犯罪 會計師與檢察官擦出火花

▲台灣高檢署、東吳大學與會計師公會舉辦新世代跨領域經濟犯罪研討會。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

經濟犯罪的偵辦手段，愈來愈專業化與跨界化。台灣高檢署、東吳大學全球華商研究中心與會計師公會全聯會今天共同舉辦「新世代跨領域經濟犯罪研討會」，全國各檢察署檢察長、主任檢察官、會計師等與會，從法律和會計的角度，討論企業舞弊案件，擦出火花。

檢察官以實務案例提醒會計師，常見企業交易條件特殊且複雜，應注意是否為關係人交易；會計師謝建新表示，司法機關對案件有調查權力，而會計師沒有偵查權，就算實際查帳時，從企業員工得知為「小三」的紙上公司，會計師僅能在查核報告上揭露不正常交易，讓主管機關看到，其他的「真的做不了」。

法務部長蔡清祥表示，經濟犯罪的型態走向跨領域，檢方成立專組檢察官偵辦，企業應做好公司誠信、法遵，維持合法合理的經濟秩序。檢察總長江惠民指出，跨領域經濟犯罪對法律人來說「有障礙」，法律人未必理解會計帳上問題，透過研討會交流，case study可讓大家找出更有效率的做法。

台灣高檢署檢察長邢泰釗指出，營業秘密、競業禁止、加密貨幣、fintech各種新興經濟與科技推陳出新，透過案件的辯證討論，可給大家一個方向。東吳大學校長潘維大表示，現在是跨領域世代，辦了這次的跨領域經濟犯罪研討會後，期許明年再辦ESG（環境、社會、治理投資）的跨領域研討會。

▲台灣高檢署與東吳大學舉辦跨領域經濟犯罪研討會，左為林達檢察官，中為檢察總長江惠民，右為陳富煒會計師。（圖／記者蘇位榮攝）

台北地檢署檢察官林達在會上，提出各類型循環交易案例，詢問會計界，會計師查核到什麼程度，才代表已善盡查核責任，查核是否有先天限制？

會計師公會全聯會名譽理事長陳富煒表示，循環交易的目的，有可能是為了增加財報業績，降低財報上產品庫存提列呆帳數額及資金周轉需求等等，而企業財報不實是否出於故意，並非會計師能力所及，而且會計師的查核審計，是「抽查」，不是全面詳查；勤業眾信會計師謝建新亦指出，財報是公司編製，會計師是基於合理確信查核，且查核程序並不是以發現舞弊為重點。