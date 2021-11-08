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知名柔道教練A錢逼放水　遭爆安插「幽靈選手」操控競賽積分

卓姓兄弟檔教練的哥哥（西裝男）是彰化不少國、高中柔道社團的教練。（翻攝臉書）

▲卓姓兄弟檔教練的哥哥（西裝男）是彰化不少國、高中柔道社團的教練。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

體壇又爆醜聞！在彰化柔道、摔角界十分出名的卓姓兄弟，除了經營道館，也在多所學校擔任教練，桃李滿天下，不過，本刊日前接獲投訴，指兄弟檔教練長期利用辦比賽Ａ錢，不但浮報裁判費、便當費，甚至侵吞縣府頒發的獎金；更扯的是，為了讓自己的學生得名，取得升學優勢，他們還會安插「幽靈選手」操控比賽結果，甚至逼實力強的學生放水，行徑十分惡劣。

一名李姓家長向本刊投訴，指在彰化柔道界小有名氣的卓姓教練兄弟，弟弟小卓本來在某高中擔任校隊及體育班約聘教練，月薪超過五萬，卻因與女學生發生性關係而失去教職，卻轉由哥哥接手，肥水不落外人田，兩兄弟掌握了好幾個國、高中柔道、摔角社團。李男指出，參加社團每學期繳費4,500、到卓家道館習藝，每月也要1,500，為了確保學生來源，卓家兄弟拍胸脯保證，「來就可以拿得到競賽積分」。

卓姓兄弟檔教練的弟弟（圖）原本專攻柔道，但因與女學生發生性關係被告，轉而經營摔角社團。（翻攝臉書）

據悉，在高中「免試入學」的競爭上，若取得6分的「競賽積分」，將可以一次超越7、800人，等於從第三志願躍升到第一志願，而縣賽若得第一名，將可得到4分，教練保證在他安排下一定可以得名次、拿積分，難怪家長趨之若鶩，認為練柔道與摔角是升學的「終南捷徑」。

李姓家長說，小卓主辦的摔角賽，彰安國中選手皆不戰而降，其實是幽靈選手。

原來，卓家兄弟在比賽時，安排大量「幽靈選手」，讓他內定要得名的學生不戰而勝。李姓家長舉某場比賽為例，○○國中選手全部敗北，因為他們是根本沒有出場，也不知道被安排出賽；李男說：「卓家兄弟掌握好幾個學校的柔道、摔角社團，這些學生名冊，就是他們製造幽靈選手的來源。」

此外，卓家兄弟還逼學生放水。一位曾經在「全中運」奪牌的選手「小武」告訴記者，他因為拒絕放水，被小卓教練逼著在操場「動物爬」，爬太慢還會挨揍，因為他被修理得很慘，卓家道館的學生多數不敢不配合。

卓家的柔道道館在彰化頗負盛名，也招收了不少學生。

李姓家長出示摔角賽30人的裁判名冊說，實際只有4人上場，其他都是幽靈裁判。（讀者提供）

小武說，更惡劣的是，卓家兄弟A了不少選手獎金，以他個人為例，一路奪牌該拿的獎金，完全被教練A走，到最後一次全中運他奪牌了，向教練抗議，才拿到2,000元。

李姓家長（圖）表示，卓姓兄弟檔教練利用體育專才A錢，十分貪婪。

除了A選手獎金，李男指控卓家兄弟長期利用辦理縣賽A錢，例如2017年的「教育盃」摔角比賽，小卓申報四百個便當，但家長都有贊助麥當勞，實際吃不到40個；還有裁判費，他申請40人，連李男也在不知情的狀況下，被列在裁判名冊裡，而小卓教練的女友、女友姐姐，明明是外行人，也被聘為裁判；而實際在場上執法的，只有4個人，這浮報的裁判費，最後都進卓家兄弟的口袋裡。

針對指控，小卓教練喊冤，他說，這些被指控的比賽是協會主辦，不是他個人辦的；而且，協會也已經兩年沒辦縣賽，2020年以後，均由教育處舉辦。他強調，一場比賽才補助6萬元，根本入不敷出，怎麼A錢？至於被控A選手獎金一事，他說，學生不瞭解，其實錢都有匯到他們帳戶；他強調，所有指控都是某家長挾怨檢舉，此人向本刊投訴內容誇大不實。


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