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20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂讓網友嚇傻

▲▼20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂讓網友嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲男子「翹孤輪」後衝到對向車道。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

耍帥要付出代價了！一名譚姓男騎士6日行經花蓮縣壽豐鄉台11線25.4公里處時，疑似「翹孤輪」後失控衝到對向車道，撞上一輛白色轎車，當場零件四散，而轎車的車頭也被撞凹，車上的女乘客嚇到尖叫。

該段白車的行車紀錄器被網友PO在臉書社團「爆廢公社公開版」，以「他下次還會嗎？猴子騎車，翹孤輪」為影片下註。影片顯示，白車行駛途中，機車先翹孤輪，隨後疑似失控衝向白車，當場連人帶車撞上轎車頭部，副駕女乘客也嚇到尖叫，男駕駛則無奈地嘆了口氣說，「唉，我車門打不開了」。

▲▼20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂讓網友嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼女乘客被突發事故嚇到狂尖叫。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂讓網友嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

警方表示，20歲譚姓男騎士6日下午4時50分許，行經壽豐鄉台11線25.4公里處、由北往南方向；騎士疑似操作不當衝到對向車道發生車禍事故，全身多處擦傷送醫，轎車上有3名大人、2名小孩，都未受傷，另騎士與駕駛的酒測值皆為0。

網友看完紛紛留言，「只能說汽車真的衰小」、「欸，你這種技術，我們馬戲團不能收」、「只有我覺得尖叫聲很有水準嗎？音量音調都對」、「標準自殺攻擊！！替依照規定行駛的車主默哀！！」「好好的出門 被猴子親到。沒收驚費拿就算了，還要修車，車主真倒楣」、「反應好慢。孤輪下來馬上煞車應該沒事」、「還是老話不是輪數的問題，是駕駛人的問題」。

▲▼20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂讓網友嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲轎車的左側車頭毀損。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

此外，車禍發生當下，白色轎車內正在播放連續劇《三生三世十里桃花》的片尾曲《涼涼》，讓不少網友驚呼，「真的涼涼了」、「這歌放的真是時候」、「涼涼三生三世恍然如夢，須臾的年，孤輪撞車」。

據悉，依道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處新台幣2萬4000元及吊扣車輛牌照3個月，並須上道安講習及記點處分。

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