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長庚第三劑試驗2週內啟動　負責人曝可提供這重要訊息

▲▼ 林口長庚醫院副院長邱政洵。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 林口長庚醫院副院長邱政洵。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

長庚醫院將啟動第三劑混打試驗，針對高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員共400人，分別接種高端、BNT、莫德納與半量莫德納，該計畫總指揮、林口長庚醫院副院長邱政洵今（6日）表示，這樣施打第三劑疫苗設計在全球非常少見，現在大家都擔心，未來是否每半年或一年就要打一次疫苗，經過這次試驗，能夠提供非常重要訊息，預估計畫將在兩週內正式啟動。

衛福部日前核准長庚醫院疫苗第三劑混打計劃，預計近期正式展開臨床試驗，對象瞄準有高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等，人數共計400人，分成四組，希望透過第三劑施打臨床試驗結果協助政府作為擬訂第三劑疫苗施打政策的參考。

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中華民國醫師公會全國聯合會今天在台北市圓山大飯店舉辦「第74屆全國醫師節慶祝大會系列活動」，長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮暨邱政洵也獲頒防疫特殊貢獻獎，媒體也追問該計畫後續。

邱政洵指出，該計畫對象為高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員，各收案100人，共計400人，分成四組，接受第三劑加強劑，包括高端、輝瑞(BNT)、莫德納以及半量莫德納，上述人員要簽署同意書才能加入，目前法規上已經拿到同意書，還沒開始收案，還在在施打準備期。

不過，邱政洵也透露，第一線醫療照護人員反應非常好，意願高，但機組員則比較難配合，希望兩週內正式啟動。

邱政洵分析，這個試驗有兩個特點，第一個是同時比較四種不同疫苗或劑型，這在全世界第三劑設計是非常少見，同時會做完整免疫力調查，在打第三劑之前會抽一次血，打完之後一個月、六個月、一年各抽一次血，希望看到施打加強劑之後，綜合抗體變化情況與T細胞免疫反應。

邱政洵表示，最後一次抽血是一年後，可以評估經過第三劑加強針之後，免疫力持續情況，這不只可以提供給台灣，也可以提供給全世界，因為面對新冠肺炎威脅，目前大家都擔心，未來是否每半年或一年就要施打一次疫苗，相信經過這次完整設計試驗，能夠提供這方面非常重要訊息。

至於未來是否會打第三劑或第四劑疫苗，邱政洵認為，若從目前病毒演化，最近沒看到比Delta更致命傳染性或躲避性更高的病毒，各國施打疫苗也在推展中，包括第三劑打疫苗施打，也看到很多抗病毒藥物的研發，「我個人比較樂觀」，是否會像流感每年打一劑，現在仍言之過早，目前就是做最好準備，做滾動式管理，對防疫要基於科學作超前部署在看看後續狀況。

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