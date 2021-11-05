助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死！4煞下場曝

記者陳雕文／新北報導

新北市2名男子有租賃糾紛，各自帶人馬於9月凌晨在蘆洲五華街爆發衝突，其中一方的助陣男子心臟、腹部等處遭指虎猛刺，傷勢嚴重送醫不治，警方循線將殺人方4煞逮捕到案。檢察官認為，被告僅因細故即持刀械等凶器前往尋仇，且在一分鐘內猛力刺殺死者身體，將其視為刀殂魚肉！將建請從重量刑。

據了解，陳男與簡男之間因機車租賃的問題結下樑子，後來陳男找了3人，今年9月10日凌晨2點多帶著刀械棍棒，到簡男位於蘆洲復興路的汽車美研工坊叫囂，但看到美研工坊人數漸多，陳男方擔心寡不敵眾決定開車先閃。

▲五華街凌晨傳出殺人血案。（圖／記者陳豐德翻攝）

後來車子開到了五華街果菜市場側門時，被25歲林男（簡男的人馬）以機車攔截在前，拿著棍棒開始叫囂，「下車啊！」轎車裡的一名惡煞手戴指虎下車應戰，兩人發生扭打，後來林男被擊倒，腹部、心臟、雙手等處遭指虎猛刺了約1分鐘！林男一身是血，拼命掙扎才逃離現場，但最後仍因傷勢過重倒地，送醫後宣告不治。

至於車內另外2名惡煞，則是下車分別以指虎刀、折疊刀砸毀簡男方的其他車輛玻璃，再回到陳男的轎車離去。事後警方循線將陳男等4人逮捕。

▲助陣的林男騎車攔下對方，卻反遭指虎刺殺身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢方審酌陳男等人，僅因細故即持刀械棍棒等凶器前往尋釁，又於道路上公然持刀械兇狠鬥毆、衝撞及毀損其他車輛車身與玻璃，簡直目無法紀，也引起周遭目擊民眾恐慌，嚴重戕害社會治安及安寧。

檢方還提到，手戴指虎的惡煞與死者林男並無重大仇隙，竟下手猛狠，於不到1分鐘內，猛力刺殺死者身體及雙手多次，視之為刀殂魚肉，造成死者無可挽回之生命損害，死者家屬因此面臨驟失親人之悲痛，足見其罪責甚深，事後陳男還想藏匿殺人的惡煞，惡性重大，將建請對陳男等4人均從重量刑，以資懲罰。