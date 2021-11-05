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輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

▲▼由左至右為楊小青研發長、江清泉副院長、謝副、袁副、清大張益祥營運長。（圖／輔大提供）

▲由左至右為楊小青研發長、江清泉副院長、謝副、袁副、清大張益祥營運長。（圖／輔大提供）

生活中心/綜合報導

新冠肺炎的疫情造成全球經濟與生活莫大的影響，今年Bio Asia展覽中，輔仁大學攜手輔大附設醫院以『智慧防疫與健康照護』作為此次展覽的亮點，在疫情嚴峻的此刻，讓輔大與輔醫研究成果可轉為更優質、更實際的產品呈現。除此之外，本次展覽也一同將校內教授的成果進行多元化的呈現，讓教授的成果於生技展中有更多讓人期待的應用。

▲▼生技展呈現四大主題11項研究成果。（圖／輔大提供）

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▲生技展呈現四大主題11項研究成果。（圖／輔大提供）

此次生技展，輔大與輔醫的研究成果分為四大主題11項研發成果進行呈現，而在『食品營養與健康照護」、『醫藥與醫材』、『細胞治療』、『醫院醫研成果』均有校內教授進行專業的演講，並安排產學合作備忘錄簽約儀式及主題式產學媒合活動。

▲▼生技展呈現四大主題11項研究成果。（圖／輔大提供）

▲各大教授都有作品展出。（圖／輔大提供）

在展品部分包含展出，如醫學系吳宜娜教授「INTOZEN複合式血液採集暨分離注射系統」、物理系徐進成教授「視力色能智慧檢驗矯正系統」、食品科學系蔡宗佑教授「臺式泡菜分離益生菌TWK10之基礎與應用」。

在智慧防疫部分，輔大醫院的MAC WARD「智慧防疫病房」能在24至48小時內組裝出各類型病房的模組病房， MAC Ward模組化病房強調三大概念：Modular（模組化）、Adaptable（可適時調整）、Convertible（可功能轉換），病房結合科技防疫！同時兼具美觀設計。

▲▼10月將成立「科研產業化平台辦公室」。（圖／輔大提供）

▲輔大將在10月成立「科研產業化平台辦公室」。（圖／輔大提供）

於2020年10月輔大獲科技部補助成立「科研產業化平台辦公室」，後續將協助教授的研究成果與產業界做更多交流與商品化的構思，共創生技領域更多亮點呈現。

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