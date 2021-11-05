雙11優惠開打！人氣家用品狂殺限定4折起　網瘋傳必搶懶人包快筆記！

▲日用消耗用品購買熱度不減，消費習慣「回不去」，在家一指補貨太方便，也讓網友們紛紛上網分享必買家用品清單。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

本土疫情趨緩後，經濟部統計處資料表示，110年8月電商網購的銷售額已是連續19個月正成長，8月份成長率達17.6％，為零售業中最高。而網購品項豐富多元，疫情期間待在家時間變長，尤以日用消耗用品購買熱度不減，消費習慣「回不去」，在家一指補貨太方便，也讓網友們紛紛上網分享必買家用品清單。其中許多網友無限回購的人氣家用品，包含主打99.9%抗菌抗臭的ARIEL洗衣精與洗衣膠囊、強調99.9%除菌消臭的風倍清織物噴霧，或是藝人網紅都愛用的蘭諾衣物芳香豆，都是超級熱賣品。看出疫情期間家用品需求大幅提升，momo購物今日（11/5）也針對眾多熱賣品祭出4折起優惠，並且一路殺到雙11，現在就能馬上囤貨囤起來、不用再等雙11，再也不怕缺貨，或是碰上貨運打結的困擾！

人氣家用品今起下單只要4折 11/8前下單再抽PS5！

要知道人氣最夯的家用品有哪些？網路上各大社團逛一遍你就懂！疫情期間長時間宅在家，一定更加注重家中環境衛生，衣物也洗得勤，清潔用品當然成為必囤品項，且清潔用品買起來通常都頗有份量，網購一鍵下單送到家不用自己扛，堪稱補貨神隊友。今年電商平台雙11也看準網購熱潮，提前開打拉長戰線，疫情期間人氣家用品今天限時折扣最低下殺至4折，還有一系列獨家活動，刷momo卡還加碼送10% mo幣；指定商品滿999折100、滿1299折150等，優惠媲美雙11！此外momo再加碼，11/8前不限金額下單再抽一機難搶的PS5主機！聰明消費者選擇今天就下單囤貨，不怕缺貨也不擔心貨運打結，要補貨的人把握機會，還可以更快拿到商品。

ARIEL超濃縮抗菌洗衣膠囊

▲今天起一直到雙11當天，138顆洗衣膠囊組合只要799元，洗一次不到6塊錢。（圖／品牌提供，下同）

ARIEL洗衣膠囊是去年momo購物網雙11的Top 1洗劑熱賣品！因為一顆就可以洗整桶衣服超方便，愛用者更表示：「抗菌抗臭超有感！」因此擁有一大群死忠擁護者，網友吶喊「用過回不去！」「引頸期盼雙11破盤價一次補齊一年份」，今天起一直到雙11，138顆洗衣膠囊組合只要799元，一顆不到6元就能讓整桶衣物煥然一新，產品說明更指出，可持續99.9%抗菌、洗淨病毒又能抗臭，年度最殺的4折扣引起熱烈討論，準備補貨的人看到好價格千萬別猶豫，賣完沒搶到後悔也來不及。

ARIEL超濃縮抗菌除臭洗衣精

▲現在下單ARIEL洗衣精2+8件組也是只要799元（原價1388元）。



品牌指出，ARIEL為日本熱銷No.1洗衣精，不只洗衣膠囊受到愛戴，也有一群慣用洗衣精的網友狂推絕對要趁雙11期間用最划算的價格補好補滿，網購免運不用自己扛貨、直接有人送上門。現在下單2+8件組（900g瓶裝2瓶及630g補充包8包）只要799元（原價1388元），讓網友直呼「根本是全年最低價」。瓶裝跟補充包互搭的組合，不管是親友團購、還是換瓶子使用都相當方便；若有室內晾衣需求的人亦可選擇綠色的室內晾衣配方，產品主打的「強力抗臭配方」，再也不擔心衣物出現曬不乾的臭噗味。

蘭諾衣物芳香豆

▲女孩們愛用的衣物芳香豆，與代言人田馥甄一樣的女神同款淡香，特推2罐+4袋組合，特價899元（原價1070元）。

彷彿讓衣櫃變成一座香香花田、代言人HEBE田馥甄也愛用的持香神物「蘭諾衣物芳香豆」，雙11期間買2罐+4袋特推組合，特價899元（原價1070元），而且還有兩種不同香味搭配可選：最經典的晨曦玫瑰+清晨草木青，或是少女感滿滿的蘋甜麝香和甜花石榴香。產品說明強調「洗後最長持香12週」，床單、毛毯、抱枕等織物也能洗，冬天窩在家就要追求這種幸福感！

風倍清織物除菌消臭噴霧

▲風倍清成為眾網友熱推必備的居家除菌消臭神器，現在一樣殺低7折，5罐居然只要499元起（原價985元）。

最近非常時期又碰上換季入冬，風倍清成為眾網友熱推必備的居家除菌消臭神器，現在一樣殺低至7折，5罐僅499元起（原價985元），單瓶不到100元，共有高效除菌、綠茶清香、寶寶無香型、無香酒精+等4款可選擇，身上衣服或家中地毯吸附氣味，無法清洗的床墊及枕頭，難以經常拆卸的窗簾，沒時間刷洗的運動鞋⋯⋯等，通通都可以用風倍清一噴搞定，主打99.9%除菌、24小時抗菌又強力消臭，成為消費者家中必囤品項。

風倍清浴廁用抗菌防臭劑

▲日本主婦的秘密武器，放1顆廁所清新45天，雙11限定裝6顆組只要799元（原價1197元）。

近期在家時間大幅增加，浴廁清潔也成為網友討論重點，最惱人困擾是反覆跑出來的尿味、霉味、水溝味，「風倍清浴廁用抗菌防臭劑」採用日本革新科技，產品說明指出「一壓就能強力消臭防臭、24小時抗菌」，且最久單顆可持續清新45天，堪稱廁所清潔神隊友，直攻眾主婦心房，雙11限定裝6顆組只要799元（原價1197元），66折現在採買超划算！