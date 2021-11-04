氣候座談涉公投遭警「查水表」　國民黨：內政部淪政治情蒐大掌櫃

▲國民黨智庫舉辦氣候變遷座談會，遭警察「查水表」。（圖／國民黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨智庫今（4）日一早召開氣候變遷座談，但卻疑似遭到警方關切「查水表」一事，國民黨文傳會主委凌濤痛批，難道民進黨政府懼怕公投民意到這種程度，需要濫用公權力對在野黨做政治偵防嗎？要求內政部長徐國勇出來向社會說明，否則維護治安的大家長，恐淪為政治情蒐的大掌櫃，「隱身背後下指令的高層到底是誰？」

國民黨發言人、台北市議員張斯綱指出，此次座談會只有通知媒體，並未對外公開，且過去智庫召開多次記者會或座談，也從未接到警方關切、也沒有出現抗議場景，從員警對話中可知，基層警政單位恐怕「有從上而來的壓力」，而不得不為。而警政高層雖後續前來說明，是由於凱道夜宿活動及公投正熱，才前來「保護安全」，但此說法實在過於牽強，也無法充分釋疑。

張斯綱也質疑，智庫的相關議題會議已持續舉辦長達半年，為何此時鄰近公投才來「注意安全」？張斯綱進一步指出，如果警方有具體陳抗情資，就應該通報當事單位清楚說明，為何模糊以對、是否有不能說的壓力？

張斯綱認為，國民黨感謝基層員警平日的辛勞，然而值此民間公投進行之時，有如此不尋常的關切舉動，內政部長徐國勇應該出面說清楚講明白，由社會共同檢視與釐清，絕不允許公權力受到政治意圖扭曲濫用，否則就是坐實民進黨「民主獨裁」的執政！