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嫩妹臉上爬滿巨膿「2cm潰爛大洞」狂滲血流汁！　恐怖對比照曝光

記者張方瑀／綜合報導

英國一名19歲的女大生罹患一種罕見疾病，她的臉上出現多個巨大的膿瘡，而且還潰爛流膿，不斷侵蝕她的皮膚，臉上因此出現深達2公分的大洞，這也讓她在治療期間不得不先休學，每天只能被迫吃流質食物避免過度疼痛，還因此和男友分手。

下有照片恐造成不適，請斟酌觀看

根據《每日郵報》報導，住在英國威爾斯（Wales）的19歲女大生柯薇爾（Kirsten Cowell）約3個月前臉上開始出現不明膿瘡，起初範圍較小，以為它會自己逐漸消失，但兩個星期過後發現數量不減反增，而且越來越往皮膚內部侵蝕，臉上的洞也越來越大，最後整個臉部都非常疼痛，還會不停流膿。

皮膚科醫師表示，柯薇爾可能是罹患了罕見的壞疽性膿皮症（pyoderma gangrenosum），它是一種非感染性的發炎性皮膚病，典型病徵是伴隨劇痛的大面積壞死性潰瘍。治療期間柯薇爾只能先休學，而且被迫和交往兩年的男友分手，加上傷口疼痛又不能接受日照，她只能在家中吃流質食物。

這些大大小小的膿瘡在臉上造成部分深度達2公分的大洞，柯薇爾每天都必須用紗布纏住整個臉，且必須固定姿勢，避免膿流出來。她的媽媽說，「她就像是臉上被人開了好幾槍，這三個月真的像是地獄，她的傷口每日每夜都在滲血。」

柯薇爾形容，她的臉就像是被人捅了好幾刀，「我移動臉或頭的任何部位，都會感到極度的疼痛，尤其早上最明顯，我的日常生活就是應付疼痛與控制膿汁滲出。」目前柯薇爾正在接受抗生素和類固醇治療，並在上月底接受了手術，針對臉上的18個傷口進行清創，現在部分傷口已逐漸結痂復原。

柯薇爾不知道自己是如何患上這種疾病，一名皮膚科醫生也說，他從未看過如此嚴重的症狀，「我們不知道它是從哪裡來的，因為她沒有被咬傷或抓傷，也沒有免疫系統問題，沒有任何會發生的理由，現在必須做更詳盡的檢查。」

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