嫩妹臉上爬滿巨膿「2cm潰爛大洞」狂滲血流汁！　恐怖對比照曝光

記者張方瑀/綜合報導

英國一名19歲的女大生罹患一種罕見疾病,她的臉上出現多個巨大的膿瘡,而且還潰爛流膿,不斷侵蝕她的皮膚,臉上因此出現深達2公分的大洞,這也讓她在治療期間不得不先休學,每天只能被迫吃流質食物避免過度疼痛,還因此和男友分手。

下有照片恐造成不適,請斟酌觀看

根據《每日郵報》報導,住在英國威爾斯(Wales)的19歲女大生柯薇爾(Kirsten Cowell)約3個月前臉上開始出現不明膿瘡,起初範圍較小,以為它會自己逐漸消失,但兩個星期過後發現數量不減反增,而且越來越往皮膚內部侵蝕,臉上的洞也越來越大,最後整個臉部都非常疼痛,還會不停流膿。

皮膚科醫師表示,柯薇爾可能是罹患了罕見的壞疽性膿皮症(pyoderma gangrenosum),它是一種非感染性的發炎性皮膚病,典型病徵是伴隨劇痛的大面積壞死性潰瘍。治療期間柯薇爾只能先休學,而且被迫和交往兩年的男友分手,加上傷口疼痛又不能接受日照,她只能在家中吃流質食物。

