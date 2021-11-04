反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟籲舉辦公投辯論會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

四大公投將於12月18日投票，首場公投意見發表會將在13日登場。民間反瘦肉精毒豬聯盟4日邀集3個在野黨共同召開記者會，正式向民進黨下戰帖，要求舉辦公投辯論會。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠指出，去年828蔡總統以行政命令開放萊豬，因此從去年至今都是反對開放「萊豬」，不是「美豬」。然而，這幾週民進黨鋪天蓋地宣傳「反美豬」，事實是台灣早已開放美豬進口，再三強調公投主張的是反對「萊豬」開放。

民眾黨立委蔡壁如表示，公投不是選人或選黨，是針對議題討論，但蔡政府把公投議題拉高到藍綠對決態勢後，邊緣化民團、第三勢力、中間選民的意見，顯然現在藍營的力量也拚不過綠營，希望民團與中間的力量站出來，共同呼籲由國會來舉辦公投辯論會。

蔡壁如說，4大公投中有2項是民間團體提出，政府應該一個一個與民眾溝通，到底為什麼要護藻礁、護食安，而不是告訴人民不吃萊豬就是阻礙台灣加入國際組織、妨礙台美關係正常化，直呼「現在的執政黨真的是患了思覺失調症，不只失調，還很雙標。」

蔡壁如批評，民進黨在野時與潘忠政推動環保，結果執政後因為意見不同就把潘打成中共同路人，而藻礁公投訴求的並非不要蓋三接，而是糾正選址錯誤，痛批民進黨混淆視聽，她強調，只有舉辦聽證會才能釐清真相，「民進黨不敢辦聽證會，說穿了就是害怕人民知道真相。」

國民黨立委林為洲則拿出公投主文重申，內文寫的是禁止含有萊克多巴胺肉品進口，完全沒有寫到國家、美國、美豬，而是要禁止所有含萊劑的肉品進口，痛批民進黨故意不辦辯論會，故意洗腦人民國民黨反美豬、反美、反抗中保台。接著向民進黨下戰帖，「行政院不敢辯論，中選會不辦，國會來辦，大家面對面講清楚。」

時代力量立委陳椒華表示，時力對於四大公投立場為「一個不同意，三個同意」，核四商轉公投基於非核家園理念，建議投不同意票；反萊豬進口公投基於食安把關，建議投同意；公投綁大選公投基於還權於民、促進公共議題討論，建議投同意；珍愛藻礁公投則基於環境永續，建議投同意。此外，時代力量也支持公投要舉辦辯論會，而非只有意見發表會而已。

