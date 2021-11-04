狠殺包養男！酒店妹「想喝夢婆湯」超諷刺　雙帳號被起底

▲林女個人臉書PO文「想喝夢婆湯」，被網友及張男親友痛罵。（圖／翻攝當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北51歲張姓男子去年開始以每月10萬元，包養30歲林姓酒店女子，卻慘遭殺害，遺體被綁著石塊丟入彰化東螺溪中。案情曝光後，有網友發現林姓酒店妹臉書曾PO文說「誰來給我一杯夢婆湯」，反諷「那誰來給死者一次重生的機會？」且曝光林女還有另一個隱藏的臉書帳號。

林姓女子8月多在個人臉書發文表示，「為什麼都要說謊呢？！坦承很難嗎？！要別人改變時，先改變自己吧⋯⋯我累了！放棄了」；又於9月中PO文說，「終於盼到頭髮長了，頭髮需要時間去成長，留長。但心療傷時間真的長短不一，誰來給我一杯夢婆湯」。

▲林女PO文如上。（圖／翻攝當事人臉書）



事發後許多網友紛紛到文章下方留言，「去牢裡會剪短」、「妳家裡親戚朋友父母知道妳幹大事了嗎」、「妳想喝孟婆湯就自己去喝，別害別人去喝好嗎？」、「偵訊時也不要說謊喔」、「記得要坦承哦」，其中也包括死者親友說「那誰來給死者一次重生的機會？」「年初還大家一起去宜蘭玩3天，現在想想超想吐的」。

有網友發現，林女有兩個臉書帳號，另個臉書有許多過去照片，分別紀錄她求學時期，以及剛出社會時中性化的打扮，更曾在台中擔任房仲，標榜「溫暖的心服務客人」，但4年後卻被以涉嫌殺人收押。

回顧案情，張男友人表示，張男去年在台北認識酒店林姓女子，一見鍾情後月花10萬元包養，付4萬元房租同居，甚至花錢買了BMW掛在林女名下；直到今年9月，突然有6名男子自稱林女的表哥，闖入張男的租屋處，揚言家族不允許兩人交往，要把林女跟車帶走，張男表示尊重林女的決定，看著林女離開，但不讓車被開走，兩人隨後分手。

▲▼林女另一個臉書帳號被起底，網友發現她曾擔任房仲。（圖／翻攝當事人臉書）



今年10月8日，張男跟朋友在吃飯時，林女突然出現，最後跟張男牽手離開；同月15日，張男去鹿港後失蹤，親友報案後警方在監視器畫面發現林女拿著張男的提款卡領出大批現金。此外，張男到鹿港時，還答應要買鞋給台北的兒子，但這約定永遠都無法達成。

警方指出，有民眾10月29日下午在化縣埔鹽地區東螺溪邊，發現一具水流屍，遺體被大袋子包住，胸前還綁著約40公斤的石塊，再用塑膠繩層層綁好，疑似想讓遺體不被人發現，沉入溪水中。

由於遺體沒有身份證件，警方立刻成立專案小組，透過檢方相驗、採集死者指紋比對，發現死者是51歲張姓男子，且符合家屬通報失蹤。警方追查，發現30歲林姓女子涉嫌重大，立刻到新北市將林女拘捕到案，並依殺人罪送辦，而林女被逮時非常鎮定，一副事不關己的模樣。

林女到案後對於案情避重就輕，僅坦承出遊時與張男發生口角，朋友氣不過出面，進而將張男殺死、棄屍；警方認為此案林女未完全交代，且不可能獨自犯案，因此傳訊林女家人到案說明，並依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准。

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