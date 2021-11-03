快訊／不午睡就敲槌恐嚇！高雄師涉虐5童　幼兒園停辦6個月

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一所幼兒園傳出老師疑似虐童，一名4歲男童指控被老師打屁股，媽媽也發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。高雄市教育局介入調查，從監視器畫面發現有5童有遭受類似不當管教情事，經查證涉以不當方式對待幼兒屬實，因情節重大，已裁處幼兒園停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

針對仁武區4歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情這案外，另有2名孩童也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，還命其他2名幼生罰站，教保員以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害的不當管教情事。

據了解，該所幼兒園總共有100多名學生，教育局透過監視器了解有5童疑似遭受不當管教，後來經查證涉以不當方式對待多名幼兒情節重大屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

教育局表示，零容忍不當對待幼兒是全民共識，會持續加強把關、主動稽查幼兒園，並依法加重裁處不當對待幼生之幼兒園，以確保幼兒都能在安全健康的環境中學習與成長。

另外，社會局將持續關心該名4歲男童身心狀況，目前他已沒有在這家幼兒園繼續上課，後續會跟媽媽保持連繫；若男童有出現身心狀況，例如失眠、情緒高張等，會透過一些遊戲治療、心理治療，幫助孩子穩定情緒。