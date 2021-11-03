　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／不午睡就敲槌恐嚇！高雄師涉虐5童　幼兒園停辦6個月

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一所幼兒園傳出老師疑似虐童，一名4歲男童指控被老師打屁股，媽媽也發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。高雄市教育局介入調查，從監視器畫面發現有5童有遭受類似不當管教情事，經查證涉以不當方式對待幼兒屬實，因情節重大，已裁處幼兒園停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

針對仁武區4歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情這案外，另有2名孩童也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，還命其他2名幼生罰站，教保員以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害的不當管教情事。

據了解，該所幼兒園總共有100多名學生，教育局透過監視器了解有5童疑似遭受不當管教，後來經查證涉以不當方式對待多名幼兒情節重大屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦6個月，並公布負責人姓名及幼兒園名稱。

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

教育局表示，零容忍不當對待幼兒是全民共識，會持續加強把關、主動稽查幼兒園，並依法加重裁處不當對待幼生之幼兒園，以確保幼兒都能在安全健康的環境中學習與成長。

另外，社會局將持續關心該名4歲男童身心狀況，目前他已沒有在這家幼兒園繼續上課，後續會跟媽媽保持連繫；若男童有出現身心狀況，例如失眠、情緒高張等，會透過一些遊戲治療、心理治療，幫助孩子穩定情緒。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
小玉製「換臉謎片」　YouTube官方下重手！懲罰曝光
快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完
快訊／連續9天本土+0！今新增7例境外移入
LIVE／蔡明興妻子驚傳確診　指揮中心最新說明
網紅冷氣哥自爆出獄了！　詐騙薪水超扯曝光
大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆
士林大械鬥她最衰！警開賓士車門　爆乳妹嚇醒：發生什麼事
快訊／前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛
快訊／理科太太認了離婚！　首發聲回應
格鬥賽驚見「男上女下」！　女選手被壓倒在地狂K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

高雄男綠燈不走辯玩手機　駕駛座門把「這一包」慘了

包租公外遇女房客！愛的小屋纏綿3年　小三見他「不會硬」竟狠甩

醋男見前女友勾新歡怒開槍　子彈竟貫穿電梯門擊中情敵

2男深夜違停搜出土製爆裂物+毒品　竟辯「露營時玩的鞭炮」

士林深夜大械鬥她最衰！警開賓士車門...爆乳妹嚇醒：發生什麼事

桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

高雄男綠燈不走辯玩手機　駕駛座門把「這一包」慘了

包租公外遇女房客！愛的小屋纏綿3年　小三見他「不會硬」竟狠甩

醋男見前女友勾新歡怒開槍　子彈竟貫穿電梯門擊中情敵

2男深夜違停搜出土製爆裂物+毒品　竟辯「露營時玩的鞭炮」

士林深夜大械鬥她最衰！警開賓士車門...爆乳妹嚇醒：發生什麼事

桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

抗寄生蟲老藥治新冠？專家爆台大醫搶買　指揮中心：結果仍不太能信

本周我最毛／汪學跳舞開心跟節奏　精準換腳爸笑曝「背後陰謀」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完成」

德國牧羊犬見媽洗完澡　燦笑「來回袋鼠跳」慶祝：好久不見～

解讀經濟學人》李沃牆／停滯性通膨全球重現？軍公教調薪是否加劇問題

明年可望續約　張奕參加歐力士隊秋訓　

微軟推新產品Loop！外媒：是進化的Office、估明年推出

黃金鼠嘴塞滿滿硬擠過隧道「表情崩壞」　網笑翻：荒野女巫4ni？

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

北市士林大械鬥　40人亂刀互砍3重傷

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

快訊／北投機車騎士自撞　重傷送醫不治

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

10萬包養小20歲酒店妹　蛇蠍女嫌少誘殺純情男

水流腐屍身分曝光　酒店女友涉嫌殺人

即／北市南港驚傳命案　男子陳屍大樓後方空地

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

人妻摩鐵開房　小王開車狠撞「抓猴親友團」

更多熱門

相關新聞

4歲童控遭老師打　高市社會局調查

4歲童控遭老師打　高市社會局調查

高雄一所幼兒園傳出老師疑似虐童，一名4歲男童指控被老師打屁股，媽媽也發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。對此，高雄市社會局已經介入調查，強調會盡速審查、從嚴認定，一旦違反兒少法第49條規定，對孩子有不正當行為，會裁罰教保老師新台幣6-60萬並可公布姓名。

高雄師不滿4歲童不睡午覺　拿玩具狠敲

高雄師不滿4歲童不睡午覺　拿玩具狠敲

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市反覆製造「小丑」

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市反覆製造「小丑」

漂亮繼母餵鹹食　男童「鹽中毒」被虐死

漂亮繼母餵鹹食　男童「鹽中毒」被虐死

不爽一直哭鬧　大媽怒摔嬰兒車

不爽一直哭鬧　大媽怒摔嬰兒車

關鍵字：

高雄幼兒園虐童

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

農遊券最後一抽幸運號出爐！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面