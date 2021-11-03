高雄4歲童疑遭打！老師駁只有敲床墊　社會局介入調查最重罰60萬

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一所幼兒園傳出老師疑似虐童，一名4歲男童指控被老師打屁股，媽媽也發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。對此，高雄市社會局已經介入調查，強調會盡速審查、從嚴認定，一旦違反兒少法第49條規定，對孩子有不正當行為，會裁罰教保老師新台幣6-60萬並可公布姓名。

高雄市政府警察局仁武分局表示，一名4歲的詹姓男童10月29日疑似因為中午不睡覺，遭到幼兒園老師用塑膠玩具槌敲打，不過該名幼兒園老師則稱，自己是拿槌子輕敲床墊，並沒有打到男童。男童母親已帶男童前往長庚醫院驗傷，並對幼兒園老師提出傷害告訴。

社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲表示，該案社會局11/1已介入調查，狀況還在釐清中，因為老師否認有打到孩子，自稱打的是床沿，因監視器畫面角度關係還尚未釐清，另會孩子的傷，跟槌子造成的傷還要進行比對判別。

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲說明，若教保老師對孩子有不正當行為，會裁罰6-60萬元並公布姓名。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前家長已經對老師提告，社會局表示，會盡速審查、從嚴認定，一旦違反兒少法第49條規定，對孩子有不正當行為，會裁罰教保老師6-60萬並可公布姓名。

李慧玲指出，針對幼兒園管理部分，教育局也在認定跟審議，現在該名教保老師已經離職，至於未來還能不能擔任教保工作，由教育局儘速處理。

另外，社會局將持續關心該名4歲男童身心狀況，目前他已沒有在這家幼兒園繼續上課，後續會跟媽媽保持連繫；若男童有出現身心狀況，例如失眠、情緒高張等，會透過一些遊戲治療、心理治療，幫助孩子穩定情緒。

警方指出，經調閱監視器觀看，於該補習班男童午睡時，幼兒園老師疑似有使用塑膠玩具垂敲打男童的動作，事後已對幼稚園老師及男童家長完成筆錄，並查扣幼稚園影帶，依職權通報婦幼隊及社會局兒少保護，釐清本案是否遭老師不當體罰。