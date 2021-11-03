包租公外遇女房客！愛的小屋纏綿3年　小三見他「不會硬」竟狠甩

▲高雄包租公與女房客婚外情，還將房子低價賣給對方，正宮13年後才發現氣炸怒告，判決結果出爐。（示意圖／Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名包租公阿宏（化名）因出租房子時認識女子小君（化名），2人發展出婚外情，多次發生性行為，阿宏甚至把房子低價賣給小君，但2人交往不到3年，阿宏便因重病，小弟弟從此一蹶不振，沒想到小君也因此離他而去。直到13年後，正宮無意間發現此事，氣得對小君提告求償，但因已超過10年請求權行使時效，法官因此判她敗訴。

正宮指控，她與阿宏結婚多年，婚後阿宏便留在高雄工作，而她則到台北根子女一起生活。而小君2003年間，因向阿宏詢問租屋事宜，雙方因此結識，但沒想到卻因此發展出不倫戀，該房屋還因此被2人當成愛的小屋，多次在屋內發生性行為，而因她手上持有該房屋鑰匙，2人未免姦情曝光，阿宏甚至還以低價把房屋賣給小君，不料，3年後阿宏生病，她才將阿宏接到台北照顧。

正宮表示，直到13年後，她整理家中資料時才發現該房屋的買賣相關資料，讓她氣得逼問阿宏，阿宏這才坦承自己外遇，且已將房子賣給小君，但2人才甜蜜不到3年，就因生病性功能受到影響而遭到拋棄。

阿宏事後還寫下「給賢妻懺悔書」，內容提及，「2006年4月我一病不起，賢妻接我到工作地點台北就醫照顧，該房產自此落入小君獨佔管理收租，卻從不需對我的病體…」等語，以此來博取正宮原諒。

正宮認為，小君介入她的家庭，甚至還私吞她的房產，氣得一狀告上法院，並對小君求償60萬元。

不過，小君矢口否認姦情，並表示自己是合法買賣房產，而至於阿宏寫下懺悔書，是因為遭到正宮威脅，唯恐被送到安養院，才配猴寫下的不實內容。另外，縱使阿宏出面證稱，自己2006年後因性功能障礙而遭到她拋棄，但也可知從2006年後2人就再也沒有任何不當關係，且也已超過10年請求權行使時效。

法官審理時，阿宏出面證稱，強調他確實與小君有婚外情，且小君還在他生病後就另結新歡，對他完全不理不睬，不過，法官認為，縱使雙方確實曾發生過不倫戀，但正宮卻是在13年後才提告侵害配偶權，也確實超過了民法所定10年請求權行使時效，最終判正宮敗訴，全案可上訴。