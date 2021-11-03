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三中案錄音檔譯文曝光！　國民黨高層早知「賣有瑕疵」

中投前總經理汪海清（圖）曾向黨內高層透露：「三中案的瑕疵，最高機密我不能講，馬主席很清楚，馬主席簽過字、開過會、下過指示…，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事。」

▲中投前總經理汪海清（圖）曾向黨內高層透露：「三中案的瑕疵，最高機密我不能講，馬主席很清楚，馬主席簽過字、開過會、下過指示…，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨三中案高潮迭起，15年前由查黑中心立案，隔年改由剛成立的特偵組接手偵辦又簽結，直到5年前馬英九卸下總統職位，名嘴重新告發，台北地檢署搜索查扣200多個關鍵錄音檔，才查出馬英九涉主導賤賣黨產72億元，經台北地方法院審理多時判馬無罪，理由卻自相矛盾，對馬有利的錄音檔案挑來用，賤賣或圖利他人等不利的內容即視而不見，檢方已至少羅列5大上訴理由，高檢署也準備布下重兵，打造更強悍的公訴團隊，要與馬決戰高院。

高達200多片錄音光碟檔案，可證明馬英九偏袒特定買家，就連汪海清都知道觸法，例如2006年3月12日，馬與汪海清等人開會，錄音顯示一開始馬英九還反對給付4.8億元暴利給時任中時集團董座的余建新，提到「（中視）買賣不成仁義在，雙方還是朋友。」

馬英九未掛名三中董事或經理人，加上合議庭認為全案關鍵錄音屬商業話術或情緒發言，一審判馬無罪。

後來馬大嘆：「唉，我們手上完全沒有一點東西的話，到時候…人為刀俎我為魚肉，唉！我就想怎麼會到這個地步！」不免令人質疑，他是否在擔心萬一惹毛余建新，2008年邁向總統之路，會不會冒出絆腳石。

中時集團前董座余建新（圖）一度敲桌向馬英九嗆聲，馬英九希望交易不要破局，最後仍批准回饋他近5億元暴利。（聯合知識庫）

在眾人七嘴八舌討論余建新要的favor（好處）時，馬英九突然說：「中視這個交易讓他得到適當的一個利潤？」汪海清接話：「回饋啦！」馬立即說：「回饋啦，鑑於各種複雜狀況，可以合理接受的。」並說：「不能超過這個限度，他現在有超過這個限度嗎？」

上了談判桌後，雙方仍不歡而散，馬留下來繼續與中投高層討論，態度立即大轉變說：「現在一定要找出一個方法，雙方可以接受，就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛！」雖然他嘴巴說不能違法，但最後他仍以黨主席身分，批准中投設計的天龍八步架構來完成交易，回到當初回饋余建新的4.8億元原點，更加證明他明知不能違法，最後卻還硬要回饋余建新的犯罪事實。

國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛（圖）是三中交易案核心主角，他曾當面質疑馬英九與余建新到底什麼關係。

2011年5月16日，汪海清與時任國民黨副祕書長林德瑞談及黨產交易時提到：「三中案的瑕疵，嗯，最高機密我不能講啦，馬主席很清楚，馬主席簽過字、開過會、下過指示」「那我就跟您報告，三中案是有瑕疵的，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事。」此段對話更證明當時的國民黨知道三中案有瑕疵，而且馬英九知情。


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