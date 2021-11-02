臉書改名Meta　元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲400%

▲臉書上周改名Meta。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科技巨擘臉書上周正式改名「Meta」，納入元宇宙願景。不過就在消息發布後，鮮為人知的元宇宙先驅加密貨幣「Mana」價格周末跟著飆漲400%，更在10月30日這天創下4.16美元歷史新高。

CNBC報導，Mana幣在2017年推出，是以太坊區塊鏈的去中心化虛擬現實平台「Decentraland」的代幣，用戶可使用Mana買賣虛擬資產。

數據顯示，Mana在臉書宣布更名後不久，股價飆漲400%，更在10月30日這天創下4.16美元歷史新高，但後來價格回落，已知降至3.16美元。

加密貨幣交易所Luno亞太區負責人埃亞爾（Vijay Ayyar）透露，Mana與其他專注於元宇宙概念的加密貨幣，在臉書更名之後出現漲勢，顯示有越來越多人接受元宇宙趨勢。舉例來說，區塊鏈遊戲《Axie Infinity》及《The Sandbox》的代幣過去數日也出現穩步上漲。

埃亞爾指出，自從全球最大加密貨幣比特幣上月達到近6.7萬美元的新高紀錄後，投資人對其興趣開始減弱，轉而物色其他較小型、同類型的替代加密貨幣。

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