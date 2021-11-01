住校日苦練14小時　張宇傑奪下模具組冠軍！

▲第7屆全國工業類科實作競賽在勞動部雲嘉南分署舉行，西螺農工學生張宇傑，賽前密集特訓日練14小時，終於雪恥順利奪下模具組冠軍。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

第7屆全國工業類科實作競賽在勞動部雲嘉南分署舉行，全台24所高中職共55名選手一較高下，去年未完賽、今年立誓捲土重來的西螺農工學生張宇傑，賽前密集特訓日練14小時，終於雪恥順利奪下模具組冠軍！

現就讀三年級機械科的張宇傑，因為家裡從事馬達維修服務，從小就喜歡動手亂拆東西，高一時看到學長當選手練習的背影，覺得很帥氣，於是也立下當選手的目標，平常利用課後時間練習，比賽前就密集特訓，為了節省交通時間乾脆住校，日練14小時也不喊苦。

「去年第一次參加沒有完賽，很不甘心！」，張宇傑於是到處參加比賽汲取臨場經驗，今年多了隊友可以一起討論跟練習，心態上更穩定，從初賽到決賽都覺得做的很順手，最後還是第一個繳交作品的，宣布奪冠的同時他激動得跟老師擊掌，他說「得獎是對辛苦訓練的肯定，我做到了」！

這屆賽事由雲嘉南分署、國立虎尾科技大學與友嘉集團共同舉辦，希望透過產官學三方合作落實人才向下紮根，廣邀工業類科在學學生參賽，藉以精進實作的能力。雲嘉南分署副分署長許慧香表示，此次分為「機械製圖」及「模具」2組，其中「機械製圖組」為首次納入比賽，選手須在2小時內設計出3個零件圖，而「模具組」則需運用各式機具在5個小時內做出指定的料件，非常考驗選手的速度、細膩度及精準度，希望選手們透過「以賽代訓」，互相切磋磨練技術，將比賽歷程當成是最大的學習，也讓理論與實務能有效結合與實踐。

比賽由雲嘉南分署副分署長許慧香、虎尾科大校長張信良及友嘉集團旗下眾程科技公司總經理張耿彰等人共同頒獎，分別由花蓮高工李韋德及西螺農工張宇傑獲得機械製圖組及模具組的冠軍，兩人可帶走各4萬元獎金。