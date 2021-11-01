不甩家暴令！人夫狂扣傳訊800通　跟蹤尾隨妻子下場曝

▲吳男不甩家暴令，對妻子跟蹤尾隨及狂打電話簡訊騷擾。（示意圖／達志影像）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子不理會法院裁定的保護令，8個月內對妻子騷擾，狂打近800通電話及簡訊，還開車跟蹤、到家門口猛按電鈴，更到她的店舖騷擾，嗆聲「家暴令就不能對你怎樣，太天真！」新北地檢署依違反家庭暴力防治法起訴。

據了解，吳姓男子不理會法院裁定的民事通常保護令，2021年1至4月間，打了196通電話給林姓妻子，傳了400多則簡訊；6月至8月間又傳了144則簡訊騷擾，甚至直接闖到林妻家開設的店舖，讓她心生畏懼。

吳男簡訊極盡地用穢語污辱林妻，更辱罵、威脅她，「妳真的很不要臉」、「真賤」、「妳已經變得很無恥很破麻很讓我看不起的女人」、「趕快開啟GPS好知道妳去哪裡了」、「我不會放過妳」。

不但如此，吳男還開車尾隨跟蹤林妻及子女，嚇得妻子多次跑到警局求助，也會半夜到家門口狂按電鈴，要林妻出來面對；由於林妻住所有不動產爭議尚在法院訴訟中，吳男還會報警宣稱不動產遭人佔用，請求警方協助陪同進入住處，妻子不堪其擾。

對於這些行為，吳男辯稱找妻子是要討論財產問題，報警是為了確認妻子是不是還住在裡面，也想探視岳父母盡孝道並回去祭祖掃墓，跟蹤她及女兒是不小心遇到的；檢方認為他強詞奪理將他起訴。

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