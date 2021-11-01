嘉義縣建置複合教學培訓基地 　 開啟數位即時互動教學里程碑

▲▼嘉義縣建置複合教學培訓基地 開啟「教室4.0」數位即時互動教學里程碑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁在安東國小與ViewSonic董事長朱家良共同簽署複合教學合作備忘錄，未來將在各國中小推動線上與實體的複合式教學，翁縣長表示，感謝ViewSonic捐贈ViewBoard智慧互動電子白板，也免費提供myViewBoard數位教學平台，更協助培訓種子教師，對嘉義縣教育型態翻轉助益很大。

教育處表示，疫情讓全球啟動遠距教學，偏鄉教育必須藉科技打破限制，這是未來教學現場的重點，縣府看見教學端需求，媒合全球視訊與教育領導品牌ViewSonic，今日雙方簽訂合作備忘錄，寫下公私合作新里程，未來將在安東國小、朴子國中分別建置複合教學培訓基地，全面推廣「教室4.0」數位即時互動教學。

近兩年嘉義縣在各國中小內建置資訊設備，導入智慧大螢幕，如今有便利的電子白板與數位教學平台，立即投放教學，取代傳統黑板，更省力、省時、環保；今日簽署使用電子白板，投影在大螢幕讓眾人一同見證，縣議員戴光宗也到場關心，場面熱鬧。

捐贈儀式後，翁章梁親自體驗電子白板功能，白板上顯示嘉義縣行政區域圖，限時內正確填上各鄉鎮名稱即獲勝！安東國小學子與翁縣長通力合作，1分鐘內全數答對，科技結合遊戲融入教學，讓學習充滿趣味，用科技點亮嘉義囝仔未來。

ViewSonic除捐贈數位設備，也協助培訓種子教師，今日剛好是嘉縣30位認證教師的研習結訓日，他們將善用培訓基地辦理研習、為更多教師增能，並規劃種子講師入校輔導機制，讓嘉縣更多教師運用數位教學平台，駕馭複合式教學。

認證教師之一，安東國小老師葉淑欣分享，運用這套平台除增進互動交流，也反思原有的教學模式，體認科技輔助學習的重要；安東國小校長吳宗成說，教師接受度高，樂於接受創新模式，所以爭取培訓基地機會，未來將配合縣府辦理研習，讓更多教師能運用數位教學。

朱家良指出，ViewSonic基於社會責任，希望把他們在全球銷售最好的軟、硬體帶給全台所有城市，嘉義縣已有30位老師參與培訓，並從中選取25位講師，深耕數位教學，讓師生學習更快更好。

翁章梁分享，非常感謝朱董事長關照數位學習，他做為生意人善盡社會責任，也希望獲得資源的師生可以善用工具翻轉偏鄉教育。