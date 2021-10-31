喊加班卻直奔小王家！人妻「親密連結照」電腦存檔　人夫目睹崩潰

▲人妻把與小王的親密照存在電腦中，其丈夫發現後氣炸對小王提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

人妻小君（化名）經常以加班為由外出，而其丈夫因工作繁忙，無暇注意，但沒想到卻在電腦中無意間發現小君外遇，還有許多與小王沒穿衣服的親密合照，讓他頓時綠光罩頂。起初小君丈夫原想努力挽回，但小君卻執意離婚，讓他氣得對小王提告求償。法官審理後，則判小王須賠償20萬元。

小君丈夫指控，他與小君結婚多年，但小君卻於2020年5月間生活作息發生異常，經常表示要加班或出去玩，但他因為工作繁忙而無暇注意，直到同年6月間，他才在電腦中發現小君與小王的合照，且還有多張在床上拍攝的親密照，由此可知2人應以發生性行為。

起初，小君丈夫原想努力維持婚姻家庭生活，但小君卻不顧他的挽回執意要離婚，他因此身心受到極大打擊，於是怒對小王提告求償。而開庭時，小王並未到場，也沒有任何書狀聲明或陳述。

法官審理時勘驗小君丈夫所提出的照片，而照片中小君與小王神態親密，拍照時身體緊貼，還有赤裸上身、親吻的照片，小君丈夫認為2人已發生性行為也並非虛構，法官因此認定2人關係有逾越與異性朋友交往分際的情形，也侵害了小君丈夫配偶權，最終判小王須賠償20萬元。全案可上訴。