1餐只要14元！他買遊樂園年票「爽吃整年午晚餐」　靠這娶妻買房

▲一名男子買遊樂園年票，省下了整年的餐費。（圖／翻攝自六旗魔術山twitter@SFMagicMountain）

實習記者黃靜芸／綜合報導

省錢省到極至！美國加利福尼亞州一名33歲男工程師，為了盡快存錢還清學貸，於是購買了150美元（約台幣4175元）的遊樂園年票，每天到裡面享用免費午晚餐。工程師估算自己在遊樂園已享用了超過2000次餐點，換算下來每頓飯約只要50美分（約新台幣14元），省下的錢不僅讓他繳清學貸，還讓他成家並在洛杉磯買房。

據《Mel雜誌》報導，33歲的電器工程師狄倫（Dylan）表示，他畢業後於2014年開始在加利福尼亞州瓦倫西亞實習，當時他注意到了辦公室窗戶外的「六旗魔術山」（Six Flags Magic Mountain）主題樂園的雲霄飛車。剛從大學畢業的他是雲霄飛車的狂熱者，於是開始研究六旗魔術山的門票方案，他意外發現有一個方案為一年150美元，可以全年不限次數進入園區，此外還有免費的一日兩餐及停車位，由於他的公司距離遊樂園的車程只需五分鐘，於是他下定決心以此省錢，開始了他成功人生的道路。

狄倫向媒體表示，「我的一個同事說他每個月在餐費上就花了1500美元，我當時想我不會走上那條路」，他在過去七年裡，已經在遊樂園裡吃了約2000頓飯，「我安排好時間，這樣我就可以在午休時間去那裡吃飯。」

▲只要購買遊樂園年票，就能獲得免費兩餐和無限暢飲的汽水。（圖／翻攝自六旗魔術山twitter@SFMagicMountain）

在這七年裡，他吃掉的這幾餐，計算下來一餐平均只需要50美分，相當約台幣14元，他也以這種「省錢法」，還清他的就學貸款，甚至結婚成家，在附近買了一間房子。雖然這種方法省下不少錢，但他坦承這是種非常極端的方法，「第一年菜單不太好，只有漢堡和薯條、披薩餅和麵包棒，甚至只有三明治和無限暢飲的碳酸飲料」，「這一點都不健康」。此外，遊樂園裡的小吃也是免費的，除正餐外還可買到聖代、油條、椒鹽脆餅，這也讓狄倫體重增加。

現在他仍然住在遊樂園附近，但他已減少在裡面吃飯的次數，每週只在遊樂園吃三四次午餐，即使吃了七年，他仍熱愛那裡，「只要他們不斷改變菜單，我就很滿足了」。