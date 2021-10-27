光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

▲萬聖節「星際探險夜」活動於10月30日展開，下午5時開放入場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市光臨藝術節絢麗光雕把星際太空船吸引過來啦！大小朋友最期待的萬聖節活動，將於本周六（30日）晚上5點在東門城魔幻展開，今年以「星際探險夜」為主題，將歷史200年古蹟東門城變身「星際太空站」，規劃沈浸式星際太空劇場，帶來四大亮點，主舞台邀請藝術團體「LUXY BOYZ」帶來藏光表演及超脫機器人共同演出酷炫燈光舞、「好玩的劇團」高空特技表演，現場還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派隊及神秘隊長不定時出沒，屆時新竹市長林智堅也將化身星際角色，陪伴孩子們一起探險、搗蛋，另在護城河畔及東門城內設置各種星際科幻元素打卡點，邀請市民一起來場星際冒險！

林智堅表示，今年萬聖節活動在東門城舉辦，以「星際探險夜」為主題，串聯光臨藝術節光雕展演，規劃沈浸式星際太空劇場，主舞台大秀將在東門城廣場開演，由藝術團體「LUXY BOYZ」帶來藏光表演及超脫機器人演出酷炫燈光舞，並與台下互動拍照，另外還有「好玩的劇團」帶來高空特技表演，化身外太空星際女神降臨東城門，進行多種高難度吊掛動作，猶如置身無重力外空漂浮空中，歡迎大小朋友共襄盛舉。

教育處指出，藏光表演及超脫機器人演出每30分鐘一場，另外東門城內還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派對及神秘隊長不定時出沒，想要近距離接觸機器人的大小朋友，千萬不要錯過了，屆時市長林智堅也將化身為星際角色，給孩子們帶來大大驚喜，另外在護城河畔及東門城內皆設置各種星際科幻元素打卡點，彷彿來到星際世界。

教育處表示，萬聖節活動一直以來都是小朋友們每年最期待的活動，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的科幻電影主題角色一起大鬧東門城，增進文化交流，打造多元族群共存共榮的幸福城市樣貌，感受不一樣的城市樂趣。

教育處說明，萬聖節「星際探險夜」活動於10月30日展開，下午5時開放入場，將於護城河旁免費贈送神秘小禮物給10歲（含）以下的小朋友，須出示證明文件（例如：健保卡），每人限領一個、數量有限送完為止，歡迎所有市民能夠一起渡過魔幻萬聖節、星際探險夜！