新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

▲「Lima島嶼海洋」在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹光臨藝術節壓軸展演，有全台首見最大建築光雕秀，此外，護城河綠帶還有兩大靜態燈區，繼昨公開的護城河燈區，新竹市長林智堅今（27日）開箱「文化燈區」，「善之樹」由知名建築師甘銘源與400名新竹市民合力，將個別製作獨一無二的客家竹團扇集結而成4座大樹，一路往天空綻放成絕美樹花。另有藝術家范承宗打造超巨大客家油紙傘「落水唷」，像花又像傘，裡面還有休憩桌椅，坐在其中抬頭就可見壯觀的傘架構。展期至11月27日，還有多場工作坊與美食優惠券等活動，精彩不斷。

林智堅市長表示，兩大靜態燈區中，護城河燈區結合生態與新竹在地意象，文化燈區則邀請原住民、新住民與客家文化族群藝術家創作，展現多元族群匯聚新竹的和諧氛圍。其中，客家文化作品在北大公園，文化公園是原住民族文化作品，東大飛行公園是新住民文化作品，每晚18至22時準時點亮。

林智堅市長今開箱文化燈區，其中客家燈區有知名建築師甘銘源創作的「善之樹」，專精在地建材竹子的他，繼打造東門城光雕展演的大型竹架屏風後，此次邀請新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人，將每個人製作的客家竹團扇集結而成「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。甘銘源說，「扇」與「善」同音，盼集結眾力展現善的能量，為新竹城增添活力，也象徵全民共同面對疫情的團結。

還有藝術家范承宗將象徵緣分與圓滿的客家「油紙傘」解構、複製與重組，打造一頂大型戶外帳篷，作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉，展期結束後，落水唷將留置北大公園，持續為人們撐起一座遮風避雨的處所。

最後是機器人造實驗室（ROSO x ROLA）主持人王識源與盛郁庭，觀察客家傳統料理「米篩目」製作過程，以機械手臂與3D列印技術打造作品「目流」，透過層層疊加、深淺交錯的流線光影，重現米篩目在湯水中輕盈浮動的樣態，是傳統與科技的跨界演出，觀賞時更可感受到光影投射的變幻。

原民文化作品其一由國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，打造「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」，數座幾何三角形體仿造鑽石形狀，搭配光雕投影與原民特色花布，頂部還有散發七彩光芒的心輪，浪漫兼具科幻時尚。

其二由噶瑪蘭族藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak • Tuyaw）與陳淑燕，攜手打造「Lima島嶼海洋」，使用噶瑪蘭族Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，有如海浪、島嶼的造型，還有立起的航行竹帆，將作品周遭幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

最後，新住民文化作品由「何理互動」團隊，與居住新竹的新住民、插畫家及藝術家共創作品「島嶼星圖」。打造一座大型環狀燈光裝置，利用雷達光影仿造繁星點點的星空，並在現場播放來自七個國家（印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國）新住民朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國的星空故事書。

市府表示，文化燈區展出期間，客家文化作品區規劃6場工作坊，新住民文化作品區則有新住民美食優惠券與書籍分享活動，還有多國表演團體到場，歡迎民眾踴躍參與。市府也提醒，觀展仍須遵循實聯制、戴口罩、量額溫、酒精淨手等防疫規定，並保持社交距離，展覽詳情請電洽03-5327170或撥1999市民服務專線。