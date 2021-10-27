　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

▲「Lima島嶼海洋」在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。（圖／新竹市政府提供）

▲「Lima島嶼海洋」在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹光臨藝術節壓軸展演，有全台首見最大建築光雕秀，此外，護城河綠帶還有兩大靜態燈區，繼昨公開的護城河燈區，新竹市長林智堅今（27日）開箱「文化燈區」，「善之樹」由知名建築師甘銘源與400名新竹市民合力，將個別製作獨一無二的客家竹團扇集結而成4座大樹，一路往天空綻放成絕美樹花。另有藝術家范承宗打造超巨大客家油紙傘「落水唷」，像花又像傘，裡面還有休憩桌椅，坐在其中抬頭就可見壯觀的傘架構。展期至11月27日，還有多場工作坊與美食優惠券等活動，精彩不斷。

林智堅市長表示，兩大靜態燈區中，護城河燈區結合生態與新竹在地意象，文化燈區則邀請原住民、新住民與客家文化族群藝術家創作，展現多元族群匯聚新竹的和諧氛圍。其中，客家文化作品在北大公園，文化公園是原住民族文化作品，東大飛行公園是新住民文化作品，每晚18至22時準時點亮。

林智堅市長今開箱文化燈區，其中客家燈區有知名建築師甘銘源創作的「善之樹」，專精在地建材竹子的他，繼打造東門城光雕展演的大型竹架屏風後，此次邀請新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人，將每個人製作的客家竹團扇集結而成「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。甘銘源說，「扇」與「善」同音，盼集結眾力展現善的能量，為新竹城增添活力，也象徵全民共同面對疫情的團結。

還有藝術家范承宗將象徵緣分與圓滿的客家「油紙傘」解構、複製與重組，打造一頂大型戶外帳篷，作品「落水唷」展現油紙傘意象，也像植物花葉，展期結束後，落水唷將留置北大公園，持續為人們撐起一座遮風避雨的處所。

最後是機器人造實驗室（ROSO x ROLA）主持人王識源與盛郁庭，觀察客家傳統料理「米篩目」製作過程，以機械手臂與3D列印技術打造作品「目流」，透過層層疊加、深淺交錯的流線光影，重現米篩目在湯水中輕盈浮動的樣態，是傳統與科技的跨界演出，觀賞時更可感受到光影投射的變幻。

原民文化作品其一由國際知名排灣族服裝設計師沙布喇・安德烈（Sabra Andre），運用數位印花機能布材與鋼鐵合金管材，打造「如鑽石般的晶亮Shine like a diamond」，數座幾何三角形體仿造鑽石形狀，搭配光雕投影與原民特色花布，頂部還有散發七彩光芒的心輪，浪漫兼具科幻時尚。

其二由噶瑪蘭族藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak • Tuyaw）與陳淑燕，攜手打造「Lima島嶼海洋」，使用噶瑪蘭族Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝和在地素材，有如海浪、島嶼的造型，還有立起的航行竹帆，將作品周遭幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

最後，新住民文化作品由「何理互動」團隊，與居住新竹的新住民、插畫家及藝術家共創作品「島嶼星圖」。打造一座大型環狀燈光裝置，利用雷達光影仿造繁星點點的星空，並在現場播放來自七個國家（印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國）新住民朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國的星空故事書。

市府表示，文化燈區展出期間，客家文化作品區規劃6場工作坊，新住民文化作品區則有新住民美食優惠券與書籍分享活動，還有多國表演團體到場，歡迎民眾踴躍參與。市府也提醒，觀展仍須遵循實聯制、戴口罩、量額溫、酒精淨手等防疫規定，並保持社交距離，展覽詳情請電洽03-5327170或撥1999市民服務專線。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
廣告小妹流產！　緊抱老公痛哭：是不是我做錯
快訊／藝FUN券紙本券抽出！　9組末碼中了
快訊／藝FUN券抽籤出爐！　「8組」幸運號碼中獎
LIVE／「600元藝FUN券」開抽75萬幸運兒！　現場直播
「蘋果590元擦拭布」開箱！　網朝聖跪：財富自由
打疫苗後死亡再增9起！　5人打AZ、4人莫德納
渣男分手「激戰片」外流！　清純高中妹崩潰
遭國台辦批「背祖叛宗」！　陳宗彥親回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

台東縣第2屆旅遊導覽人員完成培訓　21在地人上線

假貸款「先繳保證金6萬」　常見詐騙手段別上當

聯結車過彎翻覆　爐渣埋苗圃

延宕11年「虎尾水資源中心」今動工　污水處理量達每日4100公噸

重振商機！到彰化永樂商圈開店　縣府1年補助24萬

貨車過彎甩落一地稻穀　佛心警「護米」管制交通

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

不因小案而不辦　社群網站流傳停車場阿嬤行竊警揪送辦

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

新竹光臨藝術節　林智堅開箱「文化燈區」

台東縣第2屆旅遊導覽人員完成培訓　21在地人上線

假貸款「先繳保證金6萬」　常見詐騙手段別上當

聯結車過彎翻覆　爐渣埋苗圃

延宕11年「虎尾水資源中心」今動工　污水處理量達每日4100公噸

重振商機！到彰化永樂商圈開店　縣府1年補助24萬

貨車過彎甩落一地稻穀　佛心警「護米」管制交通

廣告小妹流產！胎兒「心跳驟停」　緊抱老公崩潰痛哭：是不是我做錯了

每次發言都登新聞版面　炎亞綸吐無助感：痛過好幾次

勞保、勞退基金間接投資緯來電視違黨政軍條款　NCC要求3年內改正

南投一區發展力道猛！新案站穩2字頭　潛力直逼台中蛋白區

「朱立倫岳父也質疑賤賣黨產」　民進黨：馬英九牽拖綠營凸顯心虛

健身帶「圓胖毛毛球」上肩！　男網紅呈蘋果臉二頭肌狂抖

迎王祭典Day4　東港警分局「限定版」口罩成拍照打卡熱點

最愜意的退休生活！　1000萬買龍潭「透天+農地」

被路人憑空指控「你的狗亂大便」　他哀怨秀「偉大黃金手」秒堵嘴

柴柴玩到一半突斷電　「小翹臀停半空」姣好身材嗨爆網：想犯罪

寶寶堅持「牽貓手手」才肯入睡　虎斑保姆乖伸小腳丫：拿你沒辦法

地方熱門新聞

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

烏日公墓變清新公園　逃跑吧好兄弟娜娜狂拍美照

女童登武嶺高山症發　警車載下山救命

大型砂石車違規白河警動員取締

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

每年花十幾萬修電器　求台電電桿加裝避雷針

鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊好所在

亞矽研發中心　新建工程規劃設計評選出爐

高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：趕快動工

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

交通量日益增大　花蓮中央路2路口設科技執法

後山福音　慈濟成立數位牙醫臨床訓練中心

救災指揮通信平臺車操作台南獲冠軍

更多熱門

相關新聞

竹市祭出加碼三部曲　抽百萬休旅車

竹市祭出加碼三部曲　抽百萬休旅車

為了振興在地經濟，新竹市政府祭出「買爆新竹三部曲」加碼活動，不僅把五倍券雙倍放大，更加碼周周抽、月月抽活動，吸引民眾來買爆新竹，新竹市長林智堅說明，「民眾持200元五倍券，可到11處指定場所兌換400元買爆券，限量2萬份，面額8張50元，可在全市超過2千間商家使用」。

新竹350坪「日系岩盤浴」開幕了！

新竹350坪「日系岩盤浴」開幕了！

免跑teamLab！新竹風起夢境明開展

免跑teamLab！新竹風起夢境明開展

新竹新景點　沉浸式燈藝10/6登場

新竹新景點　沉浸式燈藝10/6登場

林智堅化身主祭　光臨藝術節《祭天》祈願

林智堅化身主祭　光臨藝術節《祭天》祈願

關鍵字：

新竹光臨藝術節

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面