煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

▲「漢堡王 x TABASCO」首度聯名了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2021最銷魂聯名登場！人氣速食品牌「漢堡王」宣布找來美國百年知名辣醬「TABASCO」合作，推出全球首發聯名漢堡、點心，這次可是將各種辣醬與肉排、脆薯、巧克力聖代做結合，獵奇滋味超欠嚐鮮，11月2日起正式登場。另，繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」也在今日開吃了，通通要把握。

▲煙燻辣椒汁結合火烤牛肉、雞腿肉香辣好吃。



▲辣巧克力聖代可是淋上了TABASCO煙燻辣椒醬X哈巴尼羅辣椒醬。

「漢堡王xTABASCO」首度聯名，研發各式辣醬搭配火烤肉排、脆薯等，就是要讓速食控2種美味一次擁有。首推這顆「煙燻辣椒華堡」，使用TABASCO以胡桃木古法煙燻墨西哥辣椒調製成的濃濃煙燻辣椒汁，注入火烤牛肉後，大口咬下就能吃到超濃炭烤煙燻辣椒香，罪惡爆表，不能吃牛的則有「煙燻辣椒去骨雞腿堡」選擇，通通超欠吃，11月2日起全門市登場。

同步還有3款聯名點心，有超獵奇的「大人味辣巧克力聖代」，將巧克力聖代淋上TABASCO煙燻辣椒醬、哈巴尼羅辣椒醬，還吃得到酥脆巧克力球，又甜又辣，以及「辣氣滿滿煙燻辣辣薯」、「辣氣滿滿辣味雞翅」，11月2日起限時、限店販售，售完為止。

▲繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」。

另，繼光香香雞近日也推出最新「美式就醬沾炸雞桶」，整桶6塊炸雞特地選用鮮嫩雞腿肉，並以獨家醃料結合美式咔啦脆皮，口感多汁鹹香，讓人忍不住一口接一口，並強勢推出2款美式沾醬選擇，其中，「經典美式辣醬」是拉差醬與多種辛香料特製而成，香辣滋味開胃又過癮，而「BBQ燒烤醬」則是洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再結合蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，不吃辣者絕對愛，即日起全門市開吃，至29日後有限時3天85折優惠，提醒須致電預定並於訂購當日取貨。

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