　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

▲▼「漢堡王 x TABASCO」首度聯名。（圖／業者提供）

▲「漢堡王 x TABASCO」首度聯名了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2021最銷魂聯名登場！人氣速食品牌「漢堡王」宣布找來美國百年知名辣醬「TABASCO」合作，推出全球首發聯名漢堡、點心，這次可是將各種辣醬與肉排、脆薯、巧克力聖代做結合，獵奇滋味超欠嚐鮮，11月2日起正式登場。另，繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」也在今日開吃了，通通要把握。

▲▼「漢堡王 x TABASCO」首度聯名。（圖／業者提供）

▲煙燻辣椒汁結合火烤牛肉、雞腿肉香辣好吃。

▲▼「漢堡王 x TABASCO」首度聯名。（圖／業者提供）

▲辣巧克力聖代可是淋上了TABASCO煙燻辣椒醬X哈巴尼羅辣椒醬。

「漢堡王xTABASCO」首度聯名，研發各式辣醬搭配火烤肉排、脆薯等，就是要讓速食控2種美味一次擁有。首推這顆「煙燻辣椒華堡」，使用TABASCO以胡桃木古法煙燻墨西哥辣椒調製成的濃濃煙燻辣椒汁，注入火烤牛肉後，大口咬下就能吃到超濃炭烤煙燻辣椒香，罪惡爆表，不能吃牛的則有「煙燻辣椒去骨雞腿堡」選擇，通通超欠吃，11月2日起全門市登場。

同步還有3款聯名點心，有超獵奇的「大人味辣巧克力聖代」，將巧克力聖代淋上TABASCO煙燻辣椒醬、哈巴尼羅辣椒醬，還吃得到酥脆巧克力球，又甜又辣，以及「辣氣滿滿煙燻辣辣薯」、「辣氣滿滿辣味雞翅」，11月2日起限時、限店販售，售完為止。

▲▼繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」來。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」。

另，繼光香香雞近日也推出最新「美式就醬沾炸雞桶」，整桶6塊炸雞特地選用鮮嫩雞腿肉，並以獨家醃料結合美式咔啦脆皮，口感多汁鹹香，讓人忍不住一口接一口，並強勢推出2款美式沾醬選擇，其中，「經典美式辣醬」是拉差醬與多種辛香料特製而成，香辣滋味開胃又過癮，而「BBQ燒烤醬」則是洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再結合蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，不吃辣者絕對愛，即日起全門市開吃，至29日後有限時3天85折優惠，提醒須致電預定並於訂購當日取貨。

【你可能也想看】

►喊6字爽加料、憑發票免費喝！「10大手搖限時優惠」先看　2家買1送1
►麥當勞、必勝客買1送1！7大速食店「五倍券振興加碼優惠」一次看
►快掏出來對！限時1天憑發票「免費喝手搖飲」 　不限數量喝到爽

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
黑嘉嘉「高顏值姊姊」近況曝！　五官根本真人芭比
一圖看37組「加碼券邊緣人」　連槓3週都沒中過！
真子公主婚後卻仍過「貴族生活」！　買菜全宮內廳代勞
打完莫德納陳屍「接種站廁所」　日女隔天才被發現
男星「頭頂撞破」就醫縫針！　5CM驚悚血痕驚嚇照曝
快訊／搶回陳柏惟席次！　蔡英文將親徵召立委補選人選
遭連千毅「打臉怒嗆」　澎恰恰6字回應了
「這組末碼」超強回流！　連三週抽中藝Fun券　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

【廣編】60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市

網友爆動！比IPHONE13更難搶　塑崩褲「星空灰」限量新色上市、怒搶不到貨

中華電信全民振興5倍購機放大最高9倍　加倍有感

美式賣場限時優惠　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

雙11優惠即日開跑！屈臣氏72小時驚喜折扣、寶雅人氣商品只要99元

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　王令麟回饋東森幣買氣超狂熱銷萬顆

全聯土雞節開跑！獨家新品「桂丁土雞菁英部隊」上市　包裝全升級

免排隊！逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」搬進超商了　4門市限定吃

限時4天！7-11「4大咖啡飲品」第2杯半價爽喝　丹堤咖啡買1送1

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

煙燻香炸出！「漢堡王xTABASCO」聯名堡來了　加碼吃辣巧克力聖代

【廣編】60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市

網友爆動！比IPHONE13更難搶　塑崩褲「星空灰」限量新色上市、怒搶不到貨

中華電信全民振興5倍購機放大最高9倍　加倍有感

美式賣場限時優惠　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

雙11優惠即日開跑！屈臣氏72小時驚喜折扣、寶雅人氣商品只要99元

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　王令麟回饋東森幣買氣超狂熱銷萬顆

全聯土雞節開跑！獨家新品「桂丁土雞菁英部隊」上市　包裝全升級

免排隊！逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」搬進超商了　4門市限定吃

限時4天！7-11「4大咖啡飲品」第2杯半價爽喝　丹堤咖啡買1送1

前刑事組長涉貪判13年入監　女兒盼提非常上訴！分局前繫黃絲帶

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

美軍「今夜即戰」能力存疑！將領有自信　僅20％基層兵認為能取勝

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領950萬遺產　秒公開新任富商男友

「公投全過對綠營是彗星撞地球」　黃暐瀚：蔡總統可還沒打算放棄

快訊／國一汐止交流道「油罐車突燃燒」！濃煙猛竄

北市預售屋3個月成交163億　南港獨占45億居最熱區

北市男離奇失蹤遭分屍？鑑識規模比照三重醃頭案...弟測謊結果曝

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

消費熱門新聞

限時4天！超商4大咖啡飲品第2杯半價

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

網友爆動！比IPHONE13更難搶

超商預訂「第二波紙本五倍券」流程、優惠懶人包

屈臣氏、寶雅雙11線上購物節開跑

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　超狂買氣熱銷萬顆

達美樂大披薩快閃優惠　現省150

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

超商搶吃逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」

中華電信110年全民振興5倍購機優惠放大最高9倍

超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

明太子烤雞、鮮蔬燻雞堡超商就有賣！

辦中華電信5G入手13,500購物金　享市話省最大

更多熱門

相關新聞

淋了滿滿美式醬！4盎司厚牛堡開吃

淋了滿滿美式醬！4盎司厚牛堡開吃

新堡開吃了！連鎖早餐店「Q Burger」重磅推出重達4盎司的超狂「美式重磅厚牛堡」，並推出經典醬、BBQ醬2口味選擇，並搭配起士片、生菜等配菜，大口咬下罪惡爆表，同步還有花生培根香蕉三明治等吃，漢堡控趕緊趁早餐時段來嚐鮮。

「10大手搖飲限時優惠」懶人包

「10大手搖飲限時優惠」懶人包

蕭敬騰花3000萬開設渡邉日本料理

蕭敬騰花3000萬開設渡邉日本料理

最新「乳清手搖杯」連3周末第2杯半價喝

最新「乳清手搖杯」連3周末第2杯半價喝

火鍋吃到飽買蛤蜊送巴沙魚

火鍋吃到飽買蛤蜊送巴沙魚

關鍵字：

美食情報漢堡王TABASCO繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

可米小子隊長「罕提2離世成員」

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面