掏空公司2億！台灣富士採購弊案風暴擴大　4涉案業者均50萬交保

▲涉案廠商李美惠諭令50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台灣富士公司前營業本部長吳經明，日前涉嫌利用辦理採購案的機會，透過不實交易造成公司虧空超過2億元，台北地檢署日前開庭將吳男聲押禁見獲准，再深入追查後，找出其他涉案廠商，26日指揮台北市調處，展開第二波搜索，並將多人帶至北檢偵辦，經漏夜訊問後，依涉犯《刑法》背信、業務登載不實等罪，諭令4名涉案業者各以50萬元交保。

▲涉案廠商高仁健（上）、童樹鵬（中）、高宇（下）經漏夜訊問後，各以50萬元交保離開。（圖／記者劉昌松攝）

檢調查出，早在「富士全錄公司」改名為「台灣富士」之前，任職公司資訊處處長的吳經明，在2018年2月離職時，升職為營業本部的本部長，藉著職位獲取公司信任，涉嫌利用可以自行決行部分採購案的權利，擅自與自己親友開立的公司簽訂交易契約，透過此契約，台灣富士幾年來陸續依約撥款約2億元，但吳男親友的公司卻沒出貨。

檢調10月12日發動第一波搜索，並將吳男夫婦等8人帶至北檢訊問，全案經漏夜訊問後，對吳男聲請羈押禁見，其餘涉案者則各諭令以30萬至50萬元交保，但檢調進一步追查後，發現還有其他廠商涉案，在26日發動第二波搜索約談，同日深夜將4名被告帶至北檢偵訊，漏夜訊問後，以涉犯《刑法》背信、業務登載不實等罪嫌，諭令各以50萬元交保。